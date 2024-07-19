Фото: IStock/IherPhoto
На брошенной боевиками Вооруженных сил Украины части Торецка (Дзержинска) в подвалах домов частного сектора обнаружили десятки тел мирных жителей. Об этом пишет ТАСС.
Сообщается, что есть те, кто погиб в результате сброса боеприпаса с беспилотника. Есть те, кого забросали зажигательными снарядами, либо расстреляли.
По словам собеседника агентства, в числе погибших, в основном, пожилые люди. В то же время, среди погибших немало и гражданских мужчин разного возраста. Беженцы подтвердили информацию о целенаправленных убийствах гражданских в Торецке.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По словам собеседника агентства, в числе погибших, в основном, пожилые люди. В то же время, среди погибших немало и гражданских мужчин разного возраста. Беженцы подтвердили информацию о целенаправленных убийствах гражданских в Торецке.
«Они знали, где люди прятались, они наблюдали с дронов за нами, как за водой ходим, как пытались похоронить соседа, которого ВСУ просто расстреляли. И они всегда пытаются бить по подвалам, запустить туда коптер. Они же видят, что одни женщины и старики. Но там кто успел, тот выскочил. Остальные — гибнут», — поделилась спасенная женщина.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова