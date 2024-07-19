Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 19 БПЛА над регионами РФ

Фото: IStock/e-crow
Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 19 БПЛА над регионами России. Об этом написало МО РФ в своем Telegram-канале.
Одиннадцать вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Курской областью. Три БПЛА — над Белгородской областью.
Помимо этого, дежурными средствами ПВО были уничтожены 5 беспилотников над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
Не сумев добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим всё чаще и активнее использует террористические методы, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу потеряли до пяти тысяч военнослужащих. Как оценил глава региона, за все время попыток высадки на левый берег украинская армия задействовала более 10 тысяч солдат.
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Помимо этого, дежурными средствами ПВО были уничтожены 5 беспилотников над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
Не сумев добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим всё чаще и активнее использует террористические методы, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу потеряли до пяти тысяч военнослужащих. Как оценил глава региона, за все время попыток высадки на левый берег украинская армия задействовала более 10 тысяч солдат.
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Дарья Осипова