У деревни Троица перекрыли движение по размытому паводком мосту

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой
В городском округе Истра из-за паводка разрушилась часть моста у деревни Троица. Мост временно перекрыт для движения транспорта, сообщила глава администрации муниципалитета Татьяна Витушева.
«Участок дороги по мосту через реку Молодильня вблизи деревни Троица перекрыт. Мостовое сооружение не было аварийным. По предварительным данным, причиной ЧП стали паводок, поднятие уровня воды и размытие грунта под сооружением», – написала Витушева в своём телеграм-канале.Глава городского округа добавила, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС, ГИБДД, администрации и представители подрядной организации. Разрабатывается план восстановления мостового сооружения.
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