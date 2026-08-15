Из-за школьника с бабл-ти владельцам кинотеатра предстоит менять экран и разбирать фасад ТЦ
В Хабаровске подросток устроил серьёзные проблемы кинотеатру после того, как выстрелил шариком из бабл-ти прямо в экран IMAX. В результате на чувствительной поверхности появилось пятно, которое невозможно было просто отмыть или устранить.
По данным Mash, повреждённый экран теперь придётся полностью заменить. Само полотно стоит около 6 млн рублей, а его установка обойдётся ещё примерно в 20 млн. Чтобы занести новую конструкцию внутрь торгового центра, владельцам придётся частично разобрать фасад, провести экран в здание, а затем восстановить конструкцию.
Сначала администрация кинотеатра пыталась продолжать показы с повреждённым экраном. Однако зрители заметили дефект и начали массово жаловаться, после чего зал пришлось закрыть.
Простой приносит кинотеатру дополнительные убытки. По предварительным оценкам, один день без работы обходится в сумму от 80 до 700 тысяч рублей в зависимости от количества отменённых сеансов и упущенной выручки. В итоге общая сумма потерь может составить около 26 млн рублей, если учитывать стоимость оборудования, монтаж и вынужденный простой.
При этом подобный инцидент, судя по всему, стал далеко не первым случаем проблем с подростками в этом торговом центре. Ещё в марте школьники испачкали стены неизвестным коричневым веществом, похожим на кетчуп. Тогда владельцам удалось взыскать с несовершеннолетних около 30 тысяч рублей.
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