Из-за школьника с бабл-ти владельцам кинотеатра предстоит менять экран и разбирать фасад ТЦ

15 августа 2026, 08:34

Школьник с бабл-ти организовал убыток в 26 млн рублей хабаровскому кинотеатру

Фото: Istock / SerhiiBobyk

В Хабаровске подросток устроил серьёзные проблемы кинотеатру после того, как выстрелил шариком из бабл-ти прямо в экран IMAX. В результате на чувствительной поверхности появилось пятно, которое невозможно было просто отмыть или устранить.