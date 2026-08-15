В центре Москвы странный мужчина сорвался в реку с моста Богдана Хмельницкого

15 августа 2026, 07:30

SHOT: Странный мужчина сорвался в Москву-реку с моста Богдана Хмельницкого и погиб

Фото: iStock/Aleksandr Potashev

В центре Москвы мужчина упал с пешеходного моста Богдана Хмельницкого. Его бросились разыскивать спасатели на катерах – вскоре после начала операции тело обнаружили в Москве-реке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.