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В центре Москвы странный мужчина сорвался в реку с моста Богдана Хмельницкого

SHOT: Странный мужчина сорвался в Москву-реку с моста Богдана Хмельницкого и погиб
Фото: iStock/Aleksandr Potashev

В центре Москвы мужчина упал с пешеходного моста Богдана Хмельницкого. Его бросились разыскивать спасатели на катерах – вскоре после начала операции тело обнаружили в Москве-реке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Уточняется, что инцидент произошёл сегодня около пяти утра. Очевидцы заметили странного мужчину, который в неадекватном состоянии брёл по мосту, соединяющему Бережковскую и Ростовскую набережные. По информации очевидцев, он, вероятно, случайно сорвался в воду с 13-метровой высоты.

Для поисков мужчины сразу вышли три спасательных катера. К сожалению, он скончался — тело погибшего уже подняли из воды. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Радио 1» передавало, что в заброшенном здании бывшей поликлиники Забайкальского края погибла девочка. Она оступилась в темноте и упала в открытую шахту лифта во время игры в прятки.

Мария Моисеева

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