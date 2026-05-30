Из-за сильных дождей в Дагестане река смыла дом
В Дагестане из-за сильных дождей река смыла дом. Об этом сообщили на сайте ГУ МЧС России по республике.
Происшествие случилось в населённом пункте Петраковское Хасавюртовского района. Вода в реке Акташ поднялась и снесла жилое строение. К ликвидации последствий привлекли четыре человека и две единицы техники. Отмечается, что жертв и пострадавших нет.
Накануне в региональном МЧС предупреждали о высокой вероятности резких подъёмов воды на малых реках из-за продолжающихся интенсивных дождей в Дагестане. По сведениям Telegram-канала «RT на русском», в пятницу вечером после ливней затопило дороги Махачкалы и Дербента — водители делились в соцсетях кадрами, на которых показывали огромное количество воды, мешающее передвижению.
