Из-за сильных дождей в Дагестане река смыла дом

Из-за сильных дождей в Дагестане рекой Акташ смыло дом
Фото: iStock/Pornanun

В Дагестане из-за сильных дождей река смыла дом. Об этом сообщили на сайте ГУ МЧС России по республике.



Происшествие случилось в населённом пункте Петраковское Хасавюртовского района. Вода в реке Акташ поднялась и снесла жилое строение. К ликвидации последствий привлекли четыре человека и две единицы техники. Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Накануне в региональном МЧС предупреждали о высокой вероятности резких подъёмов воды на малых реках из-за продолжающихся интенсивных дождей в Дагестане. По сведениям Telegram-канала «RT на русском», в пятницу вечером после ливней затопило дороги Махачкалы и Дербента — водители делились в соцсетях кадрами, на которых показывали огромное количество воды, мешающее передвижению.

Мария Моисеева

