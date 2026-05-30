Подросток из Канска, спасший из пожара детей и их мать, получит премию имени Кеосаяна
Подростку из Канска, который спас из пожара двух мальчиков и их мать, вручат 13-ю премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом рассказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Юноша отважился на героический поступок, когда заметил дым в соседнем доме. Он через окно проник внутрь помещения, вынес малышей, а затем вернулся за женщиной. Мать подростка, которая стала свидетелем происходящего, оперативно вызвала спасателей, действуя одновременно с сыном.
Отмечается, что молодому студенту потребовалась помощь врачей из-за отравления угарным газом. Начальник канского МВД наградил юношу благодарственным письмом и предложил ему подумать о работе в полиции. По информации RT, Маргарита Симоньян собирается вручить герою 13-ю премию имени Тиграна Кеосаяна, размер которой составляет один миллион рублей. Журналистка всегда выбирает получателя лично.
Премию учредили после истории воспитательниц из Бугуруслана, которые в детском саду защитили несовершеннолетних от мужчины с ножом. Благодаря решительным действиям женщин ни один из воспитанников не пострадал.