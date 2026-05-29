В Москве задержали мужчину, который приставал к школьнице в метро
Сотрудники столичного уголовного розыска установили личность молодого человека, который непристойно вел себя по отношению к девочке в метро Москвы. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она уточнила, что в медиапространстве появились материалы, указывающие на возмутительное поведение взрослого. Некоторые пользователи утверждали, что попавшее на камеру — не единичный случай. Благодаря грамотным и слаженным действиям оперативников подозреваемого быстро нашли и привезли в территориальный отдел полиции.
Задержанный оказался родом из Тверской области. По итогам разбирательства примут решение в соответствии с законом, добавила представитель МВД РФ.
