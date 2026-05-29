В Москве задержали мужчину, который приставал к школьнице в метро

29 мая 2026, 23:30

Полиция Москвы задержала мужчину за непристойное поведение в отношении девочки в метро

Сотрудники столичного уголовного розыска установили личность молодого человека, который непристойно вел себя по отношению к девочке в метро Москвы. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.