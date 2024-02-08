«Оливье со стафилококком»: Уголовное дело о массовом отравлении выпускников дошло до суда

После крупного пожара в пермском посёлке Куеда пострадали шесть человек, в том числе две детей. Все они госпитализированы. Губернатор региона Дмитрий Махонин сообщил, что двоих пострадавших перевели в реанимацию. Об этом сообщает ТАСС.