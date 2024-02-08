«Оливье со стафилококком»: Уголовное дело о массовом отравлении выпускников дошло до суда

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В Санкт-Петербурге бизнесмен Вадим Лакшин предстанет перед судом за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщает Телеграм-канал Объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции.
По информации следствия, с 24 по 25 июня 2023 года 112 человек отравилось после праздничного обеда в честь выпускных в гимназиях и школах. Выпускники съели оливье с золотистым стафилококком, цезарем, галантином и лососем с кишечной палочкой. После этого было возбуждено уголовное дело.
Как считает следствие, руководитель пищевого предприятия не контролировал должным образом деятельность подчиненных, а также не принял меры по устранению нарушений санитарных норм, допустив к работе сотрудников, которые являются носителями возбудителя кишечной инфекции, вирусной этиологии и других заболеваний.
До этого стало известно, что обвиняемый в убийстве трех женщин в Подмосковье оказался бывшим полицейским. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Как считает следствие, руководитель пищевого предприятия не контролировал должным образом деятельность подчиненных, а также не принял меры по устранению нарушений санитарных норм, допустив к работе сотрудников, которые являются носителями возбудителя кишечной инфекции, вирусной этиологии и других заболеваний.
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Алина Юрчак