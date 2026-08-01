Из-за взрыва на Кудринской площади в Москве ввели дорожные ограничения

01 августа 2026, 21:41

После взрыва в ресторане «Balzi Rossi» в Москве перекрыли движение на улицах

Фото: Istock / Yuliia Kaveshnikova

После взрыва в ресторане «Balzi Rossi» на Кудринской площади в Москве временно ограничили движение транспорта в районе происшествия. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта.