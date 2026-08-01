Из-за взрыва на Кудринской площади в Москве ввели дорожные ограничения
После взрыва в ресторане «Balzi Rossi» на Кудринской площади в Москве временно ограничили движение транспорта в районе происшествия. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта.
По данным ведомства, перекрыты несколько участков дорог. В частности, движение закрыли на съездах с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу и в Кудринский переулок, а также на съездах с Конюшковской улицы на Баррикадную в сторону Садового кольца и в Малый Конюшковский переулок.
Ограничения связаны с работой экстренных служб и необходимостью обеспечить безопасность в районе ресторана, где произошёл взрыв.
По данным МВД, в результате происшествия погибли три человека, ещё 15 получили травмы. Предварительно сообщалось, что взрыв мог произойти на кухне заведения из-за утечки газа. В момент ЧП внутри ресторана проходила свадьба, где находились около 50 человек.
Сейчас территория вокруг «Balzi Rossi» остаётся оцепленной. На месте работают сотрудники полиции и специалисты, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Водителей и пассажиров просят учитывать ограничения при планировании маршрутов.
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