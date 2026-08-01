В центре Москвы произошёл взрыв в ресторане: есть погибшие и пострадавшие
В ресторане «Balzi Rossi» на Кудринской площади в Москве произошёл взрыв, после которого начался пожар. По предварительным данным SHOT, в результате происшествия погибли три человека, ещё как минимум 15 получили травмы.
Предварительной причиной взрыва называют газовое оборудование. На месте работают экстренные службы — спасатели, пожарные и медики. Территория вокруг ресторана оцеплена, движение в районе происшествия ограничено.
Очевидцы сообщали о сильном хлопке и последующем возгорании внутри заведения. Спасатели приступили к ликвидации последствий пожара и проверке помещений.
Из-за происшествия в целях безопасности, по предварительной информации, был отменён Московский ночной велофестиваль. Организаторы приняли решение изменить планы из-за ситуации в центре города.
Официальные службы пока продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также уточняют количество пострадавших и причины взрыва.
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