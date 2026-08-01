В центре Москвы произошёл взрыв в ресторане: есть погибшие и пострадавшие

01 августа 2026, 21:04

После взрыва в «Balzi Rossi» в Москве начался пожар — 3 человека погибли

Фото: Istock / Buraporn meelanniyom

В ресторане «Balzi Rossi» на Кудринской площади в Москве произошёл взрыв, после которого начался пожар. По предварительным данным SHOT, в результате происшествия погибли три человека, ещё как минимум 15 получили травмы.