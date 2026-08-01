Стали известны подробности взрыва в московском ресторане «Balzi Rossi»
Стали известны новые подробности взрыва в ресторане «Balzi Rossi» на Кудринской площади в Москве. По предварительной информации, инцидент произошёл на кухне заведения из-за утечки газа.
Как сообщает SHOT, в момент происшествия в ресторане проходило свадебное мероприятие. Внутри находились около 50 человек — гости и сотрудники заведения.
После взрыва началось возгорание, однако прибывшие экстренные службы оперативно справились с огнём. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения — по предварительным данным, 15 человек были госпитализированы.
Территория ресторана всё ещё остаётся оцепленной. На месте продолжают работать сотрудники полиции и экстренных служб, которые устанавливают причины произошедшего и оценивают последствия взрыва.
Ранее сообщалось о трёх погибших в результате происшествия. Окончательные данные о числе жертв и пострадавших могут измениться после завершения всех проверок.
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