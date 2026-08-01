Стали известны подробности взрыва в московском ресторане «Balzi Rossi»

01 августа 2026, 21:15

Взрыв в ресторане «Balzi Rossi» в Москве произошёл во время свадьбы

Фото: Istock / loveshiba

Стали известны новые подробности взрыва в ресторане «Balzi Rossi» на Кудринской площади в Москве. По предварительной информации, инцидент произошёл на кухне заведения из-за утечки газа.