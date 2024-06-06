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Из здания «Детского посольства» на ВДНХ в столице эвакуированы 19 детей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что в здание била молния. По данным канала, в данный момент огнем охвачена кровля административного здания «Детского посольства», расположенного на территории ВДНХ, на Проспекте Мира. Информация о пострадавших уточняется, экстренные службы выехали на место происшествия.
К слову, несколько дней назад произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте. Предварительно, причиной возгорания стало несоблюдение правил технической безопасности. По словам главы Республики Коми Владимира Уйбы, инцидент не связан с атакой беспилотников, в ходе работ в резервуаре загорелся мазут.
Перед этим региональное управление МЧС сообщало о трех пострадавших. Медики оказали им всю необходимую помощь.
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Никита Кротов