Собака проглотила золотое ожерелье

Newsweek: В США из живота приютской собаки извлекли золото 750-й пробы

Фото: istockphoto/megakunstfoto

В штате Флорида (США) в ветеринарную клинику поступила собака, проглотившая дорогое украшение из золота. Об этом сообщает Newsweek.





Пятилетнего пса по кличке Эдвард доставили из приюта с травмированной лапой. В ходе осмотра специалисты обнаружили еще одну проблему. В желудке и толстой кишке животного находились инородные предметы.



Состояние Эдварда оценили как критическое — потребовалась срочная операция. Хирурги извлекли из брюшной полости собаки золотое ожерелье 750-й пробы. Где именно пес успел его проглотить, остается неизвестным.



В ближайшее время пациенту предстоит еще одно вмешательство — ампутация поврежденной лапы. Две операции подряд провести не удалось из-за анемии.



Сейчас пес восстанавливается под наблюдением врачей. По их словам, он чувствует себя хорошо, не испытывает боли и спокойно передвигается.



