Избежавший казни серийный убийца Масалимов вышел из колонии ещё год назад: что известно, где он сейчас, подробности

Фото: кадр из телепрограммы на НТВ
Уфимец Анвар Масалимов, прославившийся тем, что избежал исполнения смертного приговора, в третий раз вышел на свободу. Он вернулся из колонии, отбыв наказание, еще в прошлом году. В свое время Масалимов стал одним из немногих заключенных, освободившихся из колонии для пожизненно осужденных «Полярная сова».
О том, за что Масалимов угодил за решетку, как избежал смертного приговора и почему его вновь, после трех лет на свободе, посадили, расскажет редакция «Радио 1».
Анвар Масалимов родился в 1955 году в Уфе. Детство и юность он провел в социально благополучной семье без психотравмирующих ситуаций. После окончания средней школы был призван в ряды Советской армии. Затем мужчина женился, спустя некоторое время у него родился сын. До 1980 года он успел поработать в разных сферах: экспедитором, монтажником и разнорабочим.
В 1980 году Анвар Масалимов впервые был признан виновным в убийстве человека. Трагедия произошла в Пермском крае. Мужчина проснулся после алкогольного застолья рядом с телом друга, поэтому на суде он говорил, что ничего не помнит о событиях злополучного вечера. Уточняется, что вина Масалимова была доказана, и он получил свой первый срок – 15 лет. После 11 лет в колонии строгого режима его сначала перевели в колонию-поселение, после чего Масалимов вышел по УДО.
В 1992 году мужчина совершил еще одно убийство, за что его прозвали маньяком-расчленителем. Преступление произошло в поселке Комсомольск Томской области. Уфимец жил на квартире у местного пенсионера. Согласно приговору, он убил его во время ссоры — мужчина якобы порвал фотографии семьи Масалимова. В суде тот отрицал свою вину и говорил, что был слишком пьян, чтобы что-то помнить. Согласно информации следствия, Анвар после убийства бросил тело хозяина в печь. Томский областной суд признал его виновным и приговорил к смертной казни. Исполнения приговора он ждал с 1992 по 1997 годы. Когда ввели мораторий, наказание Масалимову сменили на пожизненное заключение.
В 2016 году Анвар Масалимов стал первым в истории заключенным, вышедшим на свободу из колонии для пожизненно осужденных «Полярная сова». Его освобождение стало возможным благодаря гуманизации уголовного законодательства.
В Уфе после выхода из «Полярной совы» Анвар Масалимов находился на свободе с декабря 2016 по ноябрь 2018. Поначалу его приняли родные сестры, он жил в их дачном доме. Жена развелась с ним еще в 1980 году, после первого приговора, а сын не захотел с ним даже увидеться.
В дачном доме сестер Масалимов прожил недолго и вскоре съехал на квартиру в Уфе. Там он жил вместе с хозяйкой и ее сожителем и периодически выпивал с ними. Во время одной из таких посиделок сожитель напал на женщину, а Анвар вступился за нее. В пылу драки он ударил оппонента ножом.
Так 63-летний Анвар Масалимов вновь попал за решетку. В 2023 году он в третий раз отбыл наказание и вышел на свободу. В общей сложности он провел в местах заключения 37 лет. После отбытия наказания и возвращения в Уфу он встал на учет, за ним был установлен административный надзор, но истек и его срок. В этом году Масалимову исполнилось 69 лет, где он сейчас находится, неизвестно.
По данным СМИ, по городским чатам Уфы тут же поползли слухи, что Масалимова видели в разных местах города. При это публикуется старая фотография Анвара, когда тому еще было примерно 40 лет.
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Как Масалимов получил смертный приговор
Анвар Масалимов родился в 1955 году в Уфе. Детство и юность он провел в социально благополучной семье без психотравмирующих ситуаций. После окончания средней школы был призван в ряды Советской армии. Затем мужчина женился, спустя некоторое время у него родился сын. До 1980 года он успел поработать в разных сферах: экспедитором, монтажником и разнорабочим.
В 1980 году Анвар Масалимов впервые был признан виновным в убийстве человека. Трагедия произошла в Пермском крае. Мужчина проснулся после алкогольного застолья рядом с телом друга, поэтому на суде он говорил, что ничего не помнит о событиях злополучного вечера. Уточняется, что вина Масалимова была доказана, и он получил свой первый срок – 15 лет. После 11 лет в колонии строгого режима его сначала перевели в колонию-поселение, после чего Масалимов вышел по УДО.
Фото: iStock/Elena Horrmann
В 1992 году мужчина совершил еще одно убийство, за что его прозвали маньяком-расчленителем. Преступление произошло в поселке Комсомольск Томской области. Уфимец жил на квартире у местного пенсионера. Согласно приговору, он убил его во время ссоры — мужчина якобы порвал фотографии семьи Масалимова. В суде тот отрицал свою вину и говорил, что был слишком пьян, чтобы что-то помнить. Согласно информации следствия, Анвар после убийства бросил тело хозяина в печь. Томский областной суд признал его виновным и приговорил к смертной казни. Исполнения приговора он ждал с 1992 по 1997 годы. Когда ввели мораторий, наказание Масалимову сменили на пожизненное заключение.
Почему маньяк-расчленитель второй раз оказался на свободе
В 2016 году Анвар Масалимов стал первым в истории заключенным, вышедшим на свободу из колонии для пожизненно осужденных «Полярная сова». Его освобождение стало возможным благодаря гуманизации уголовного законодательства.
В Уфе после выхода из «Полярной совы» Анвар Масалимов находился на свободе с декабря 2016 по ноябрь 2018. Поначалу его приняли родные сестры, он жил в их дачном доме. Жена развелась с ним еще в 1980 году, после первого приговора, а сын не захотел с ним даже увидеться.
Освободился в третий раз: где сейчас находится Масалимов и представляет ли он угрозу для общества
В дачном доме сестер Масалимов прожил недолго и вскоре съехал на квартиру в Уфе. Там он жил вместе с хозяйкой и ее сожителем и периодически выпивал с ними. Во время одной из таких посиделок сожитель напал на женщину, а Анвар вступился за нее. В пылу драки он ударил оппонента ножом.
«Он меня избил сильно, а Анвар на помощь бросился. Вот только зачем он нож схватил, неужели нельзя словами было объяснить», — вспоминала в беседе с «КП-Уфа» хозяйка квартиры.
Так 63-летний Анвар Масалимов вновь попал за решетку. В 2023 году он в третий раз отбыл наказание и вышел на свободу. В общей сложности он провел в местах заключения 37 лет. После отбытия наказания и возвращения в Уфу он встал на учет, за ним был установлен административный надзор, но истек и его срок. В этом году Масалимову исполнилось 69 лет, где он сейчас находится, неизвестно.
Фото: соцсети
По данным СМИ, по городским чатам Уфы тут же поползли слухи, что Масалимова видели в разных местах города. При это публикуется старая фотография Анвара, когда тому еще было примерно 40 лет.
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Екатерина Коршунова