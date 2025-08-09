В Новосибирске неизвестный с ножом напал на школьника и отобрал сумку с деньгами
В Новосибирске неизвестный с ножом напал на ребенка и отобрал сумку с деньгами. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошел на улице Татьяны Снежиной. Когда мальчик возвращался домой с покупками, на него внезапно напал мужчина. Ребенок от испуга выронил пакеты. В тот момент нападавший прижал его к стене и приставил нож, после чего выхватил сумку с деньгами. По данным телеграм-канала «Плохие новости 18+», внутри нее находилось свыше 1 миллиона рублей.
По словам местных жителей, грабитель обратил внимание на школьника еще в магазине и преследовал его до самого дома. Пострадавшая семья обратилась в полицию. В настоящее время злоумышленника ищут.
