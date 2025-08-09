Достижения.рф

Пьяный пенсионер зарезал президента Федерации ММА Республики Алтай

Фото: iStock/zoka74

Президента Федерации ММА Республики Алтай Алексея Калбукова зарезали во время свадебного торжества. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



Трагедия произошла накануне в селе Тюнгур.

Отмечается, что один из гостей – пьяный 74-летний пенсионер – в какой-то момент встал из-за стола, подошёл к Калбукову и ударил его ножом в сердце. Глава Федерации смешанных единоборств от полученного ранения скончался на месте. Нападавшего задержали.

Алексей Калбуков активно развивал ММА в регионе, организовывал тренировки для подростков и продвигал здоровый образ жизни. Сегодня в Республике Алтай состоялась церемония прощания с погибшим.

Анастасия Чинкова

