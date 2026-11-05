Избил и положил лицом в костер: в Новосибирске осудили мужчину за жестокое преступление

05 ноября 2026, 15:15

В Новосибирске осудили 39-летнего мужчину за жестокое избиение знакомого

Фото: iStock/BrianAJackson

В Новосибирске суд вынес приговор 39-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью. Мужчине назначили шесть лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.





Как сообщили в региональной прокуратуре, преступление произошло 30 апреля 2025 года в лесном массиве неподалеку от дома № 71/2 на улице Мира в Кировском районе города. Осужденный вместе с сообщником напал на своего знакомого. В ходе конфликта потерпевшему сначала нанесли удар по голове, от которого он упал на землю.



После этого злоумышленники продолжили избивать мужчину, нанеся ему не менее 20 ударов по различным частям тела и голове. Затем пострадавшего переместили к костру и положили лицом вниз на открытое пламя. В результате нападения он получил множественные повреждения, включая ожоги первой, второй и третьей степени в области головы и туловища.



Кировский районный суд признал одного из участников нападения виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц с особой жестокостью. Уголовное дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство, отмечает портал Om1 Новосибирск.



Помимо лишения свободы, суд рассмотрел гражданский иск пострадавшего о возмещении морального вреда.





«Удовлетворён гражданский иск потерпевшего о компенсации морального вреда на сумму 700 тысяч рублей», — уточнили в прокуратуре.