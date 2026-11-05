В Крыму пенсионерка попалась на переводе чужих зарплат себе на безбедную старость

05 ноября 2026, 13:34

В Крыму экс-главный бухгалтер судоремонтных заводов похитила около 5 млн рублей

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении 72-летней бывшей главной бухгалтерши двух судоремонтных предприятий, которую обвиняют в хищении почти пяти миллионов рублей.