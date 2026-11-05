В Крыму пенсионерка попалась на переводе чужих зарплат себе на безбедную старость
В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении 72-летней бывшей главной бухгалтерши двух судоремонтных предприятий, которую обвиняют в хищении почти пяти миллионов рублей.
По версии следствия, женщина использовала служебные полномочия и доступ к финансовым инструментам организаций, чтобы незаконно перечислять корпоративные средства на собственный счет. Обвиняемая имела доступ к банковским счетам компаний, электронному ключу и цифровой подписи. Этим она воспользовалась для оформления фиктивных платежных поручений. В документах переводы оформлялись как выплаты заработной платы и компенсаций за неиспользованный отпуск.
Незаконные финансовые операции оставались незамеченными до тех пор, пока женщина не завершила трудовую деятельность и официально не вышла на пенсию. После ее увольнения руководство предприятий обнаружило недостачу и обратилось с заявлением в полицию, пишет издание Сiбдепо.
В ходе расследования обвиняемая полностью компенсировала причиненный организациям материальный ущерб. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. До вынесения судебного решения 72-летняя женщина находится под подпиской о невыезде.
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