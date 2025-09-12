«Избил мать и прыгал на ней»: Раскрыты детали шокирующего дела Якова Левды
Актёр Яков Левда может получить до десяти лет лишения свободы по делу об избиении матери. По информации Mash, инцидент произошёл в ноябре 2024 года.
Сообщается, что во время ссоры Левда ударил женщину и раскидал вещи. В результате борьбы на мать актёра упала дверь, на которой, по её словам, прыгал сын. Женщина получила перелом рёбер, гематомы таза, груди и глаза. Она обратилась к соседям, которые вызвали полицию.
На последнем заседании суда Левда признал вину. Он сообщил, что после случившегося помогал матери деньгами и лекарствами. Судебная экспертиза установила у актёра алкоголизм.
Сам Яков заявил, что теперь не употребляет алкоголь, но не проходил лечение. Его адвокаты предоставляют суду положительные характеристики и грамоты. Сейчас Яков Левда ожидает решения суда и говорит, что готов к любому вердикту.
