«Избил мать и прыгал на ней»: Раскрыты детали шокирующего дела Якова Левды

12 сентября 2025, 12:52

Яков Левда ждёт приговора по делу о причинении тяжкого вреда здоровью матери

Яков Левда (Фото: кадр из сериала «Алиби»)

Актёр Яков Левда может получить до десяти лет лишения свободы по делу об избиении матери. По информации Mash, инцидент произошёл в ноябре 2024 года.