«Толку особо нет»: Киркоров дал неожиданное признание об учебе детей в России

11 сентября 2025, 18:17

Киркоров объяснил, почему его дети обходятся без репетиторов в российской школе

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Филипп Киркоров сообщил, что его дети успешно учатся в московской школе без помощи репетиторов. Певец рассказал изданию «7Дней.ru», что первоначально ожидал более сложного периода адаптации.





Дети артиста, Алла-Виктория и Мартин, которые раньше учились в Дубае, в этом году перешли в столичную школу. По словам Киркорова, они быстро привыкли к новым условиям.



Певец пояснил, что у школьников насыщенная программа. Он не помогает им с уроками, так как дети остаются на дополнительные занятия в школе до шести вечера. Артист считает такой формат более эффективным, чем онлайн-репетиторы.

«Репетиторы дома (онлайн) — это не так эффективно, мне кажется. Я просто из собственного опыта вижу, когда дети занимались дома с репетиторами, отвлекались на телефоны. Когда нет этой визуальной и физической связи, то толку особо нет», — пояснил Филипп.