«Это не моё»: Познер раскритиковал трёхчасовое интервью Пугачёвой
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал свежее интервью Аллы Пугачёвой, которое она дала журналистке Екатерине Гордеевой.
В разговоре с «NEWS.ru» Познер заявил, что материал получился слишком длинным и не соответствует стандартному формату интервью. Он конкретно указал, что трёхчасовая продолжительность беседы кажется ему чрезмерной.
«Мне сказали, что недавно вышедшее интервью с Пугачёвой очень длинное, оно длится около трёх часов. Что для меня уже не интервью. Это что-то совсем другое», — высказался телеведущий.Познер добавил, что в последнее время стала популярной практика записи многочасовых разговоров. Однако он лично не принимает эту тенденцию.
«Я этого совершенно не понимаю. В общем, это не моё», — подчеркнул он.Ранее депутат Виталий Милонов заявил, что Пугачёва дала интервью, чтобы продолжить жить на иждивении.