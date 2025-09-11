«Это не моё»: Познер раскритиковал трёхчасовое интервью Пугачёвой

11 сентября 2025, 17:14

Владимир Познер объяснил, что не так с трёхчасовым интервью Пугачёвой

Владимир Познер (Фото: Telegram @pozneronline)

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал свежее интервью Аллы Пугачёвой, которое она дала журналистке Екатерине Гордеевой.





В разговоре с «NEWS.ru» Познер заявил, что материал получился слишком длинным и не соответствует стандартному формату интервью. Он конкретно указал, что трёхчасовая продолжительность беседы кажется ему чрезмерной.

«Мне сказали, что недавно вышедшее интервью с Пугачёвой очень длинное, оно длится около трёх часов. Что для меня уже не интервью. Это что-то совсем другое», — высказался телеведущий.

«Я этого совершенно не понимаю. В общем, это не моё», — подчеркнул он.