Избила ложкой и утопила: Новые подробности в деле опекунши с Урала, убившей 6-летнего мальчика

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Сегодня, 26 августа, в Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении опекунши Вероники Наумовой и ее 21-летнего племянника. Женщина, обвиняемая в убийстве шестилетнего Далера Бобиева, долгое время издевалась над ним. В материале «Радио 1» расскажем, как новые подробности этого жуткого убийства.
Убийство Далера Бобиева: что произошло
«В начале декабря 2022 года фигурантка, избив сначала ребенка металлической ложкой для обуви, погрузила его затем в ванну с холодной водой и утопила мальчика», — рассказал старший помощник руководителя СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.
Затем Наумова вынесла тело Далера в спортивной сумке и спрятала в гараже. Тело ребенка было обнаружено только 29 июня 2023 года.
Невзирая на смерть мальчика, Наумова продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство. СМИ писали, что она даже прятало тело ребенка в морозилке, установленной под полом первого этажа квартиры обвиняемой. Сама фигурантка на допросах утверждала, что не избавлялась от тела из любви и жалости к мальчику.
Привязывала к кроватиСледственный комитет опубликовал видео с эксперимента, проведенного в квартире обвиняемой. Опекунша заявила следователям, что привязывала мальчика на время сна в углу за плохое поведение. Она отметила, что он мог оставаться в таком положении длительное время, пока не извинится.
Также женщина показала, как избивала ребенка. Пресс-служба ведомства уточнила в своем Telegram-канале, что на протяжении трех лет перед смертью ребенка она систематически применяла к нему жестокость.
Шульга рассказал, что что Наумова вовлекала в совершение преступлений двух несовершеннолетних девочек и племянника, угрожая ему выселением из квартиры, если он не выполнит ее указания.
Во время сегодняшнего судебного процесса Наумова заявила, что не убивала Далера, а к его смерти якобы причастен другой ребенок, который жил в семье. Но называть его имя женщина наотрез отказалась.
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Получала выплаты на умершегоКроме того, она продолжала получать выплаты на ребенка, таким образом управлению социальной политики был нанесен ущерб в сумме более 100 тысяч рублей
Бывшему ведущему специалисту отдела опеки предъявили обвинение по ст. 292 УК РФ (Служебный подлог) за непринятие мер по контролю за условиями жизни мальчика. По версии следствия, она вовремя не проконтролировала условия жизни находившегося под опекой ребенка.
Также сообщалось, что исполняющая обязанности заведующей детсадом знала о травмах у ребенка, но не уведомила соответствующие органы. Она также не проинформировала о непосещении Далером детского сада в течение более чем 200 дней без уважительной причины. Суд 26 августа наложил на нее запрет определенных действий.
Помимо прочего, фигурантка обманывала родного отца Далера, присылая ему снимки мальчика, заверяя, что с ним все хорошо.
Согласно предварительному расследованию, Наумова обвиняется в 62 преступлениях: в 49 эпизодах незаконного лишения свободы, убийстве и других.
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Искала убитого своими же руками ребенкаДалер и его старшая единоутробная сестра находились у Вероники Наумовой под опекой с 2019 года.
Родная мать детей была лишена родительских прав из-за злоупотребления спиртным, а отец мальчика находился в исправительной колонии строгого режима за разбой. Суммарно Наумовы воспитывали шестерых детей, из которых трое были родными.
Опекунша работала учителем биологии и географии в частной школе, ее супруг Александр является сержантом ВС РФ и участником спецоперации.
В конце июня 2023 года Вероника заявила в полицию об исчезновении Далера. Тогда она общалась с представителями СМИ и утверждала, что Далер сбежал. Однако через 3 дня она призналась, что он умер еще в 2022 году.
После всех экспертиз, следствие пришло к выводу, что 2 декабря 2022 года Вероника убила ребенка.
Веронике Наумовой продлили меру пресечения до 28 января 2025 года. Женщину обвиняют в убийстве мальчик, истязаниях и мошенничестве с выплатами.
Женщину начали судить одновременно с Даниилом Егольниковым, племянником ее мужа. Студент, который также несколько лет воспитывался в семье Наумовых, обвиняется в истязании и незаконном лишении несовершеннолетнего свободы.
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