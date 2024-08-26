Избила ложкой и утопила: Новые подробности в деле опекунши с Урала, убившей 6-летнего мальчика

Сегодня, 26 августа, в Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении опекунши Вероники Наумовой и ее 21-летнего племянника. Женщина, обвиняемая в убийстве шестилетнего Далера Бобиева, долгое время издевалась над ним. В материале «Радио 1» расскажем, как новые подробности этого жуткого убийства.