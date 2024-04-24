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Избили и оттаскали за руки: Обнародованы кадры с истязанием ребёнка в подмосковном детсаду

Воспитательница избила ребёнка в детсаду подмосковного Щёлково
24 апреля 2024, 17:36
Фото: iStock/kieferpix

Фото: iStock/kieferpix

В подмосковном Щёлково воспитательница детского сада избила воспитанника, шокирующие кадры публикует Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, инцидент произошёл в дошкольном учреждении «Малышок» во время прогулки.

Кадры с истязанием детей смогла заснять соседка с балкона своей квартиры. В один из дней воспитательница избила мальчика, в другой — оттаскала за руки девочку.



На видеоролике родители узнали сотрудницу детсада по имени Татьяна. Её требуют уволить. В случившемся разбирается руководство учреждения.

Впервые «Малышок» прогремел в СМИ в феврале 2024 года. Тогда из садика сбежала девочка, а воспитатели не замечали её пропажи 40 минут. Матери девочку вернула заметившая её на ж/д путях соседка.

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#детский сад
#щёлково
#избиение
«На глазах у всех»: В США школьник отгрыз учителю большой палец
Inside Edition: в США ученик откусил палец учителю
24 апреля 2024, 17:30

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

В Штатах ученик откусил своему учителю большой палец, пишет Inside Edition.
По данным издания, полиция не стала раскрывать детали инцидента. Известно, что все случилось в школе в Пенсильвании. На перемене один ребёнок накинулся на учителя и откусил ему большой палец на руке. При этом присутствовало большое количество детей.

Педагогу сразу же вызвали скорую медицинскую помощь. Школа тоже отказалась раскрывать подробности случившегося «из-за возраста ученика».

В полиции подтвердили данные и сообщили, что педагог действительно получил «тяжелую» травму, добавив, что расследование продолжается.

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#сша
#школа
#дети
#больница
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Адвокат раскрыл, что вменяется в вину замминистра обороны Иванову
Замминистра обороны Иванову вменяется помощь выполнявшим ремонтные работы фирмам
24 апреля 2024, 17:18

Фото: iStock/Rawf8

Замминистра обороны России Тимуру Иванову вменяется помощь компаниям, безвозмездно выполнявшим для его строительно-ремонтные работы. Об этом заявил его адвокат Мурад Мусаев в беседе с «Интерфаксом».
Отмечается, что Иванов помогал компаниям-подрядчикам Минобороны, которые взамен на это безвозмездно делали ремонт на объектах, якобы принадлежащих Иванову.

Адвокат утверждает, что обвинение основано на нескольких предположениях и не имеет каких-либо доказанных фактов оказания помощи. Мусаев назвал подобные обвинения «совершенно недопустимыми».

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал до 23 июля Иванова и второго фигуранта дела о взяточничестве – бизнесмена Сергея Бородина. Иванов при этом полностью отрицает свою вину.

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SHOT: 23-летняя девушка жестоко убита в Крыму, ее тело пытались сжечь
24 апреля 2024, 17:10

Фото: iStock/Paul Gorvett

В Крыму жестоко расправились с 23-летней девушкой, пишет SHOT.
По данным Telegram-канала, тело погибшей обнаружили в большой сумке, которая была закопана в землю. После убийства девушку пытались сжечь, чтобы не оставить следов.

Она жила в Евпатории. Последний раз погибшую видели 20 апреля, после чего девушка перестала выходить на связь. Ее мать забила тревогу, когда дочь не вышла на работу. Тогда на ее поиски отправились полицейские и волонтёры.

Как пишет SHOT, девушку пытались изнасиловать, потом убили и решили сжечь. У преступников ничего не вышло и они просто закопали тело поглубже в землю. Задержаны двое работников местного торгового центра — 26 и 29 лет. Один из них уже дал признательные показания.

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#крым
#насилие
#убийство
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В лесу под Солнечногорском нашли мину времён ВОВ
24 апреля 2024, 16:51

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружили в лесу у деревни Терехово городского округа Солнечногорск. Опасный предмет обнаружили лесничие во время патрулирования, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«После дождей земля оголилась, и боеприпас, пролежавший в земле более 80 лет, стал заметен», — говорится в сообщении.
Лесничие немедленно сообщили о находке полицейским и спасателям. Прибывшие на место взрывотехники Московской областной противопожарно-спасательной службы установили, что обнаруженный боеприпас — это 81-миллиметровая миномётная мина. Место опасной находки огородили, а затем специалисты, соблюдая все необходимые предосторожности, уничтожили снаряд, уточнили в пресс-службе Мособлпожспаса.

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#спасатели
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Приказавшего бомбить нефтебазу командира ВСУ приговорили к 18 годам
24 апреля 2024, 16:15

Фото: iStock/sakhorn38

Командир ВСУ Евгений Булацик приговорен к 18 годам лишения свободы.
Об этом сообщили в Следственном комитете России. Там рассказали, что командира седьмой бригады тактической авиации ВСУ Евгения Булацик признали виновным в террористическом акте.

Он отдал приказ сбросить авиабомбу на нефтебазу в Брянской области. Как уточняет следствие, доказательства говорят о причастности Булацика к преступлению, предусмотренному статьей УК РФ.

В конце апреля 2022 года члены экипажей бомбардировщиков ВСУ подчинились приказу командира, совершили нарушение госграницы РФ и произвели авиаудар «Русснефть-Брянск».

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#всу
#колония
#ск рф
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В деле замминистра обороны РФ Тимура Иванова появился третий фигурант
24 апреля 2024, 16:03

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

По уголовному делу в отношении арестованного замминистра обороны Тимура Иванова проходит третий фигурант, которому вменяется дача взятки. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Отмечается, что вопрос об избрании меры пресечения в отношении третьего фигуранта дела еще не решен.

Ранее сообщалось, что по делу Иванова арестован на два месяца его близкий товарищ Сергей Бородин. Ему также предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Сегодня, 24 апреля, Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.

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#суд
#следственный комитет
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#минобороны
#рф
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В Ростовской области школьнику стало плохо на уроке, спасти его не смогли
24 апреля 2024, 15:13

Фото: iStock/gorodenkoff

В городе Донецке Ростовской области 12-летнему школьнику стало плохо на уроке физкультуры. Прийти в себя он так и не смог. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.
Отмечается, что в школе № 20 пятиклассники занимались на спортивной площадке во дворе. Один из ребят наклонился завязать шнурки, а после потерял сознание. У него запал язык. Учитель оказывала первую помощь мальчику. Врачи приехали и попытались его реанимировать, но безуспешно.

Полиция выясняет, что могло привести к смерти ребенка.

Ранее в результате пожара в Бурятии погибли трое детей. Как сообщили очевидцы, мать находилась дома в состоянии алкогольного опьянения. Сосед увидел дым и спас женщину, которая не сказала о детях в доме. Малыши от страха спрятались в шкафу и погибли. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#полиция
#учитель
#врачи
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Ярмольника экстренно госпитализировали с гипертоническим кризом в Москве
24 апреля 2024, 14:22

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Ведущего Леонида Ярмольника и его супругу экстренно госпитализировали в Москве, пишет Mash.
По данным Telegram-канала, у него гипертонический криз, а у его жены — хроническая сердечная недостаточность. Несколько дней назад они жаловались на слабость и головную боль.

Так, у Оксаны Ярмольник повышалось давление до значений — 250. Ей несколько раз вызывали скорую помощь. У ведущего был сильный кашель и также повышалось давление, но не до таких значений.

Как пишет канал, сейчас супруги в медучреждении под наблюдением врачей. Однако сам ведущий заявляет, что с ним и его женой всё хорошо — он на репетиции, Оксана — в своих делах.

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В США скончалась скандальная блогер Лена Миро: ЖЖ, сплетни о звёздах и брак с американцем

Принявшая постриг в монахини актриса Яцкина скончалась на 80-м году жизни

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Звезда ЖЖ Елена Миро попала в ДТП в США, впала в кому и умерла
24 апреля 2024, 14:08

Фото: iStock/jorgeantonio

В апреле 2024 года анонимный Telegram-канал, в котором обсуждают светские сплетни, сообщил о смерти скандального писателя и блогера Елены Миро.
Всё самое интересное и жизни и смерти Миро расскажет редакция «Радио 1».

Биография Миро


Елена Миро (настоящее имя Елена Мироненко) родилась в небольшом городе Старый Оскол в Белгородской области. Семья будущей звезды жила совсем не богато, но девочка всегда мечтала выбиться из нищеты и прикоснуться к роскошной жизни. Мироненко хорошо училась в школе, после чего поступила в Воронежский государственный университет на факультет иностранных языков.

После окончания российского ВУЗа Миро удалось подать документы в Кембриджский колледж. Именно там будущая звезда светских скандалов начала организовывать вечеринки и общаться с представителями высшего общества.

Карьера Миро в ЖЖ


В середине 2000-х Миро вернулась на Родину и обосновалась в Москве. Девушка получила престижную работу переводчиком, а параллельно решила попробовать развивать свой писательский талант.

24 февраля 2010 года Миро завела свой канал на Live Journal, или «Живой Журнал», взяв псевдоним tramell. Уже через год публикации Миро выпадали в топ платформы. Девушка не стеснялась делиться рассказами о богатой жизни, а также критиковать всё, что её не устраивало — это были политические события, социальные проблемы, а также известные личности.

Большой скандал вызвала статья Миро о «мерзотнейших старухах», которые перемещались по Москве. О новомодном блогере заговорили в соцсетях и даже стала писать пресса.

Со временем Миро нашла свой стиль — это был иронично-оскорбительный тон, где автор критически разносила все события. К 2013 году на её ЖЖ было подписано 12 тыс. человек, а к 2014-м блог вышел на четвёртое место во всей соцсети.

Елена Миро — звезда жёлтой прессы


Развивая свой ЖЖ, Миро осознала, что охотнее всего публика читает о скандалах из мира звёзд. Именно тогда блог писательницы приобрёл явный «жёлтый оттенок».

Первым разгромным материалом стал пост Миро о Максиме Галкине*. В статье блогерша сравнила юмориста со старой бабкой, раскритиковав его выступления, внешность и фигуру. Миро также широко освещала отношения телеведущей Ксении Бородиной и Курбана Омарова, убеждая её бросить изменщика. Она также активно писала о Татьяне Навке, Кристине Асмус, Ирине Шейк, Анастасии Волочковой, Жанне Фриске и Наталье Водяновой.

Брак Миро с американцем


Несмотря на неподдельную любовь Миро к «желтухе», свою личную жизнь блогерша скрывала. Известно, что у неё были отношения с Андреем Шмаровым, одним из издателей СМИ «Эксперт». Предположительно, именно он посоветовал ей вести блог, а затем помог несколько раз появиться на телеэкране.

В 2015 году у Миро завязались отношения с гражданином США Ричардом Прайдом, а уже в 2017 они сыграли свадьбу.

После обручения скандальная блогерша переехала в Соединённые Штаты, где родила от Прайда ребёнка.

Загадочная смерть Елены Миро


Последний пост в своём ЖЖ Миро опубликовала в 2023 году, после чего пропала из информационного поля.

Вечером 23 апреля в Telegram-каналах начали распространяться новости о смерти блогерши. Сообщалось, что в США она попала в страшное ДТП, после которого впала в кому и скончалась.

Родственники Миро до сих пор не подтвердили информацию о смерти звезды, однако, источники сообщают, что мать россиянки летала в США на её похороны. Отец церемонию прощания с дочерью посещать не стал, заявив, что «её настигла карма».

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*Признан иностранным агентом на территории РФ
#блогер
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