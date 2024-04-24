Избили и оттаскали за руки: Обнародованы кадры с истязанием ребёнка в подмосковном детсаду

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В подмосковном Щёлково воспитательница детского сада избила воспитанника, шокирующие кадры публикует Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, инцидент произошёл в дошкольном учреждении «Малышок» во время прогулки.
Кадры с истязанием детей смогла заснять соседка с балкона своей квартиры. В один из дней воспитательница избила мальчика, в другой — оттаскала за руки девочку.
На видеоролике родители узнали сотрудницу детсада по имени Татьяна. Её требуют уволить. В случившемся разбирается руководство учреждения.
Впервые «Малышок» прогремел в СМИ в феврале 2024 года. Тогда из садика сбежала девочка, а воспитатели не замечали её пропажи 40 минут. Матери девочку вернула заметившая её на ж/д путях соседка.
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Кадры с истязанием детей смогла заснять соседка с балкона своей квартиры. В один из дней воспитательница избила мальчика, в другой — оттаскала за руки девочку.
На видеоролике родители узнали сотрудницу детсада по имени Татьяна. Её требуют уволить. В случившемся разбирается руководство учреждения.
Впервые «Малышок» прогремел в СМИ в феврале 2024 года. Тогда из садика сбежала девочка, а воспитатели не замечали её пропажи 40 минут. Матери девочку вернула заметившая её на ж/д путях соседка.
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Евгения Парфентьева