SHOT: 23-летняя девушка жестоко убита в Крыму, ее тело пытались сжечь

Фото: iStock/Paul Gorvett
В Крыму жестоко расправились с 23-летней девушкой, пишет SHOT.
По данным Telegram-канала, тело погибшей обнаружили в большой сумке, которая была закопана в землю. После убийства девушку пытались сжечь, чтобы не оставить следов.
Она жила в Евпатории. Последний раз погибшую видели 20 апреля, после чего девушка перестала выходить на связь. Ее мать забила тревогу, когда дочь не вышла на работу. Тогда на ее поиски отправились полицейские и волонтёры.
Как пишет SHOT, девушку пытались изнасиловать, потом убили и решили сжечь. У преступников ничего не вышло и они просто закопали тело поглубже в землю. Задержаны двое работников местного торгового центра — 26 и 29 лет. Один из них уже дал признательные показания.
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Она жила в Евпатории. Последний раз погибшую видели 20 апреля, после чего девушка перестала выходить на связь. Ее мать забила тревогу, когда дочь не вышла на работу. Тогда на ее поиски отправились полицейские и волонтёры.
Как пишет SHOT, девушку пытались изнасиловать, потом убили и решили сжечь. У преступников ничего не вышло и они просто закопали тело поглубже в землю. Задержаны двое работников местного торгового центра — 26 и 29 лет. Один из них уже дал признательные показания.
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Алёна Самарева