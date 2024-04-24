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В Ростовской области школьнику стало плохо на уроке, спасти его не смогли

24 апреля 2024, 15:13
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

В городе Донецке Ростовской области 12-летнему школьнику стало плохо на уроке физкультуры. Прийти в себя он так и не смог. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.
Отмечается, что в школе № 20 пятиклассники занимались на спортивной площадке во дворе. Один из ребят наклонился завязать шнурки, а после потерял сознание. У него запал язык. Учитель оказывала первую помощь мальчику. Врачи приехали и попытались его реанимировать, но безуспешно.

Полиция выясняет, что могло привести к смерти ребенка.



Ранее в результате пожара в Бурятии погибли трое детей. Как сообщили очевидцы, мать находилась дома в состоянии алкогольного опьянения. Сосед увидел дым и спас женщину, которая не сказала о детях в доме. Малыши от страха спрятались в шкафу и погибли. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#полиция
#учитель
#врачи
Ярмольника экстренно госпитализировали с гипертоническим кризом в Москве
24 апреля 2024, 14:22

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Ведущего Леонида Ярмольника и его супругу экстренно госпитализировали в Москве, пишет Mash.
По данным Telegram-канала, у него гипертонический криз, а у его жены — хроническая сердечная недостаточность. Несколько дней назад они жаловались на слабость и головную боль.

Так, у Оксаны Ярмольник повышалось давление до значений — 250. Ей несколько раз вызывали скорую помощь. У ведущего был сильный кашель и также повышалось давление, но не до таких значений.

Как пишет канал, сейчас супруги в медучреждении под наблюдением врачей. Однако сам ведущий заявляет, что с ним и его женой всё хорошо — он на репетиции, Оксана — в своих делах.

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#больница
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В США скончалась скандальная блогер Лена Миро: ЖЖ, сплетни о звёздах и брак с американцем
Звезда ЖЖ Елена Миро попала в ДТП в США, впала в кому и умерла
24 апреля 2024, 14:08

Фото: iStock/jorgeantonio

В апреле 2024 года анонимный Telegram-канал, в котором обсуждают светские сплетни, сообщил о смерти скандального писателя и блогера Елены Миро.
Всё самое интересное и жизни и смерти Миро расскажет редакция «Радио 1».

Биография Миро


Елена Миро (настоящее имя Елена Мироненко) родилась в небольшом городе Старый Оскол в Белгородской области. Семья будущей звезды жила совсем не богато, но девочка всегда мечтала выбиться из нищеты и прикоснуться к роскошной жизни. Мироненко хорошо училась в школе, после чего поступила в Воронежский государственный университет на факультет иностранных языков.

После окончания российского ВУЗа Миро удалось подать документы в Кембриджский колледж. Именно там будущая звезда светских скандалов начала организовывать вечеринки и общаться с представителями высшего общества.

Карьера Миро в ЖЖ


В середине 2000-х Миро вернулась на Родину и обосновалась в Москве. Девушка получила престижную работу переводчиком, а параллельно решила попробовать развивать свой писательский талант.

24 февраля 2010 года Миро завела свой канал на Live Journal, или «Живой Журнал», взяв псевдоним tramell. Уже через год публикации Миро выпадали в топ платформы. Девушка не стеснялась делиться рассказами о богатой жизни, а также критиковать всё, что её не устраивало — это были политические события, социальные проблемы, а также известные личности.

Большой скандал вызвала статья Миро о «мерзотнейших старухах», которые перемещались по Москве. О новомодном блогере заговорили в соцсетях и даже стала писать пресса.

Со временем Миро нашла свой стиль — это был иронично-оскорбительный тон, где автор критически разносила все события. К 2013 году на её ЖЖ было подписано 12 тыс. человек, а к 2014-м блог вышел на четвёртое место во всей соцсети.

Елена Миро — звезда жёлтой прессы


Развивая свой ЖЖ, Миро осознала, что охотнее всего публика читает о скандалах из мира звёзд. Именно тогда блог писательницы приобрёл явный «жёлтый оттенок».

Первым разгромным материалом стал пост Миро о Максиме Галкине*. В статье блогерша сравнила юмориста со старой бабкой, раскритиковав его выступления, внешность и фигуру. Миро также широко освещала отношения телеведущей Ксении Бородиной и Курбана Омарова, убеждая её бросить изменщика. Она также активно писала о Татьяне Навке, Кристине Асмус, Ирине Шейк, Анастасии Волочковой, Жанне Фриске и Наталье Водяновой.

Брак Миро с американцем


Несмотря на неподдельную любовь Миро к «желтухе», свою личную жизнь блогерша скрывала. Известно, что у неё были отношения с Андреем Шмаровым, одним из издателей СМИ «Эксперт». Предположительно, именно он посоветовал ей вести блог, а затем помог несколько раз появиться на телеэкране.

В 2015 году у Миро завязались отношения с гражданином США Ричардом Прайдом, а уже в 2017 они сыграли свадьбу.

После обручения скандальная блогерша переехала в Соединённые Штаты, где родила от Прайда ребёнка.

Загадочная смерть Елены Миро


Последний пост в своём ЖЖ Миро опубликовала в 2023 году, после чего пропала из информационного поля.

Вечером 23 апреля в Telegram-каналах начали распространяться новости о смерти блогерши. Сообщалось, что в США она попала в страшное ДТП, после которого впала в кому и скончалась.

Родственники Миро до сих пор не подтвердили информацию о смерти звезды, однако, источники сообщают, что мать россиянки летала в США на её похороны. Отец церемонию прощания с дочерью посещать не стал, заявив, что «её настигла карма».

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*Признан иностранным агентом на территории РФ
#блогер
#сша
#смерть
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Суд вынес приговор экс-участнику ЧВК «Вагнер», убившему пенсионерку
Суд приговорил к 22 годам тюрьмы участника ЧВК «Вагнер» за убийство пенсионерки
24 апреля 2024, 13:48

Фото: iStock/Sinenkiy

Экс-участнику ЧВК «Вагнер» Ивану Россомахину, убившему пенсионерку после возвращения с СВО, вынесли приговор. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что мужчину судили сразу по нескольким статьям: угроза убийством, изнасилование и убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии. В результате суд приговор Россомахина к 22 годам лишения свободы.

Мужчина вернулся с СВО в марте прошлого года. На фронте он находился полгода, после чего получил помилование. Жители населённого пункта в Вятскополянском районе Кировской области, куда вернулся военный, были сильно напуганы. По их словам, он ходил по улицам с топором и ножом, разбивал машины и постоянно угрожал всех убить.

После этого глава местной полиции пообещал местным жителям, что вновь отправит Россомахина на СВО, но не успел: пьяный военный ворвался в дом к знакомой пенсионерке, изнасиловал её и зарезал.

Помимо тюремного заключения, суд обязал мужчину выплатить два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу семьи погибшей женщины.

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#военные
#изнасилование
#убийство
#сво
#суд
#приговор
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В Новосибирске задержали находящегося в федеральном розыске мужчину
24 апреля 2024, 13:48

Фото: iStock/BrianAJackson

В Новосибирске сотрудники уголовного розыска УМВД России по Томской области задержали находящегося в федеральном розыске россиянина. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По версии следствия, в 2011 году в гаражном кооперативе в городе Северск Томской области пропал местный житель, занимавшийся недвижимостью. Позднее полицейские обнаружили его тело с признаками насильственной смерти.

В результате один подозреваемый был задержан, а его пособник скрылся. Его объявили в федеральный розыск.

В этом году оперативники получили новые данные о том, что скрывающийся мужчина может находиться в Новосибирске. Они прибыли по месту его проживания и задержали. В настоящее время мужчина находится в Томске, с ним работают следственные органы.

В отношение задержанного была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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#новосибирская область
#задержание
#полиция
#розыск
#убийство
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«НЕлюбовь и голуби»: индус сжёг беременную жену, не разделявшую его пристрастий к птицам
В Индии мужчина сжёг жену, которой не нравилось его увлечение голубями
24 апреля 2024, 13:37

Фото: iStock/Kara Capaldo

В Индии мужчина расправился с беременной женой, которая была против его увлечения дорогими почтовыми голубями. Об этом сообщает News9Live.
Инцидент произошёл в провинции Пенджаб. Местные жители увидели над домом Сухдева Сингха и его 23-летней жены Пинки столб дыма. Сначала они подумали, что супруги жгут солому, но вскоре выяснилось, что в их доме произошёл пожар. Женщина, находившаяся на шестом месяце беременности, была привязана к кровати, поэтому сгорела заживо.

По результатам проверки, следователи заявили, что глава семейства увлекался покупкой дорогих почтовых голубей, на которых уходила большая часть семейного бюджета. Это не нравилось его супруге, которая регулярно высказывала претензии по этому поводу. После одной из таких ссор Сингх привязал Пинки к кровати и поджёг её.

Мужчину арестовали. Полицейские проводят расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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#индия
#убийство
#пожар
#голуби
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Мосгорсуд признал законным арест Лутфуллои* по делу о теракте в «Крокусе»
24 апреля 2024, 13:15

Фото: iStock/Zolnierek

Московский городской суд признал законным арест фигуранта уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Назримада Лутфуллои*. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу судов.
В суде отметили, что Лутфуллои* отказался принимать участие в судебном заседании. Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу на решение об аресте.

Напомним, что суд арестовал до 22 мая девятого фигуранта дела о теракте Назримада Лутфуллои*. Он уроженец Таджикистана, однако последнее время жил в столице в одном из хостеллов. Ранее Лутфуллои* уже привлекался к ответственности за хулиганство, он был арестован на 15 суток. При задержании оказывал сопротивление правоохранителям и нецензурно выражался.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались четверо вооруженных террориста, которые стреляли по людям в упор. Спустя некоторое время они подожги концертный зал. Стрельба произошла перед началом концерта российской музыкальной группы «Пикник».

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*внесен в список террористов и экстремистов
#суд
#стрельба
#теракт
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В Подмосковье Росгвардия задержала мужчину, ударившего мать ножом
24 апреля 2024, 13:10

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

39-летний житель подмосковного города Фрязино поругался с матерью и несколько раз ударил её ножом, злоумышленника задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«О том, что из одной из квартир многоэтажного дома раздаются крики и просьбы о помощи, сообщили соседи. По адресу выехали росгвардейцы. На месте они обнаружили нападавшего и его истекающую кровью мать. Женщине немедленно оказали первую помощь, наложили кровеостанавливающие жгуты и вызвали медиков», — говорится в сообщении.
Женщину госпитализировали. Её сына задержали и увезли в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Бурятии из-за пьяной матери заживо сгорели три ребенка.

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#фрязино
#криминал
#нападение
#нож
#мать
#росгвардия
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В сети появились кадры столичного особняка, в котором жил арестованный министр Иванов
Mash: Арестованный замминистра Иванов жил в особняке из «Мастера и Маргариты»
24 апреля 2024, 13:00

Фото: iStock/bastan

Арестованный замминстра обороны РФ Тимур Иванов жил в столичном особняке, который выступал прообразом дома главного героя из романа «Мастер и Маргарита», кадры публикует Telegram-канал Mash.
Напомним, вечером 23 апреля Иванова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. 24 апреля Басманный суд Москвы отправил министра в СИЗО на ближайшие два месяца. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Журналисты Mash нашли столичный особняк, в котором жил Иванов. По информации Telegram-канала, ремонт в здании сделали в 2019 году, после чего туда вероятно заехал замминистра. Он занимал все этажи усадьбы Анны фон Мекк, которую построили в 19 веке.

Сейчас в доме проходят обыски.

Историки предполагают, что именно этот особняк стал прообразом дома, в котором жил булгаковский Мастер.

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#тимур иванов
#москва
#арест
#взятка
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«У нас тут все такие»: на Урале пьяные врачи не смогли сделать ребёнку МРТ
На Урале родители с ребёнком попали на приём к пьяным врачам
24 апреля 2024, 12:35

Фото: iStock/Motortion

В Свердловской области родители с ребёнком ночью обратились за помощью в больницу, но их приняли два врача в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает портал Е1.ru.
Инцидент произошёл в Каменск-Уральском. Отец ребёнка снял медработников на видео. На кадрах видно, как один из врачей сидит на полу и не может связать двух слов. Несмотря на своём состояние, он предпринимает попытки сделать мальчику МРТ.

Затем в кадре появляется второй врач. Слышно как мать ребёнка спрашивает, почему и он находится в нетрезвом состоянии, на что врач отвечает: «У нас тут все, по-моему, в таком».

Руководство больницы подтвердило факт случившегося, подчеркнув, что начато служебное расследование. Также там добавили, что в день обращения ребёнку была оказана помощь в полном объёме.

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#ребёнок
#врачи
#больница
#пьянство
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