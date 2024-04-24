В Ростовской области школьнику стало плохо на уроке, спасти его не смогли

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В городе Донецке Ростовской области 12-летнему школьнику стало плохо на уроке физкультуры. Прийти в себя он так и не смог. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.
Отмечается, что в школе № 20 пятиклассники занимались на спортивной площадке во дворе. Один из ребят наклонился завязать шнурки, а после потерял сознание. У него запал язык. Учитель оказывала первую помощь мальчику. Врачи приехали и попытались его реанимировать, но безуспешно.
Полиция выясняет, что могло привести к смерти ребенка.
Ранее в результате пожара в Бурятии погибли трое детей. Как сообщили очевидцы, мать находилась дома в состоянии алкогольного опьянения. Сосед увидел дым и спас женщину, которая не сказала о детях в доме. Малыши от страха спрятались в шкафу и погибли. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Полиция выясняет, что могло привести к смерти ребенка.
Ранее в результате пожара в Бурятии погибли трое детей. Как сообщили очевидцы, мать находилась дома в состоянии алкогольного опьянения. Сосед увидел дым и спас женщину, которая не сказала о детях в доме. Малыши от страха спрятались в шкафу и погибли. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова