Жительница Красноярского края во время чистки картошки убила мужа

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В Красноярском крае 52-летняя местная жительница зарезала 60-летнего мужа, так как он упрекал ее в симпатии к другим мужчинам. Об этом сообщили в СК России.
Отмечается, что между супругами произошла крупная ссора. Мужчина ревновал возлюбленную и злился, что она испытывает чувства к другим ухажерам.
В процессе конфликта женщина схватила нож, которым чистила картошку, и вонзила в грудь своего мужа. В результате полученного ранения пострадавший скончался.
Нападавшую задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело. В настоящее время женщина находится в СИЗО.
Ранее сообщалось, что убийство невесты перед свадьбой совершил из ревности жених в Ленинградской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В процессе конфликта женщина схватила нож, которым чистила картошку, и вонзила в грудь своего мужа. В результате полученного ранения пострадавший скончался.
Нападавшую задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело. В настоящее время женщина находится в СИЗО.
Ранее сообщалось, что убийство невесты перед свадьбой совершил из ревности жених в Ленинградской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова