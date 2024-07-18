В России возбудили дело из-за обмана робота на торгах иностранными акциями

Фото: iStock/seb_ra
СК РФ возбудил уголовное дело против российских инвесторов, которые манипулировали ценами на зарубежные акции с помощью обмана торгового робота. Об этом информирует РБК.
Согласно информации следствия, использование алгоритма маркетмейкера компании W-Empirical Holding помогло инвесторам В.И Зинченко и С.П. Кулешову получить прибыль в размере 150 млн рублей. В данных финансовых махинациях с помощью алгоритма подозреваются еще несколько человек.
Уточняется, что фигуранты дела совершали между собой фиктивные сделки с низколиквидными бумагами США. Сначала они безосновательно снижали цену на бумаги, после чего увеличивали ее.
Такой метод помог подозреваемым заставить алгоритм продать им бумаги по более низкой стоимости и выкупить их же по более высокой.
Читайте также:
В финансовые махинации вовлекли девятерых подростков из Подмосковья
Россиянин получил 3 года тюрьмы в США за контрабанду товаров двойного назначения
ФСБ предотвратила подготовленный украинскими националистами теракт в Донецке
Уточняется, что фигуранты дела совершали между собой фиктивные сделки с низколиквидными бумагами США. Сначала они безосновательно снижали цену на бумаги, после чего увеличивали ее.
Такой метод помог подозреваемым заставить алгоритм продать им бумаги по более низкой стоимости и выкупить их же по более высокой.
Читайте также:
В финансовые махинации вовлекли девятерых подростков из Подмосковья
Россиянин получил 3 года тюрьмы в США за контрабанду товаров двойного назначения
ФСБ предотвратила подготовленный украинскими националистами теракт в Донецке
Екатерина Коршунова