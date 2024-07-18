ФСБ предотвратила подготовленный украинскими националистами теракт в Донецке

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Федеральная служба безопасности Российской Федерации предотвратила подготовленный украинским националистическим формированием теракт в Донецке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по ДНР.
В ведомстве рассказали, что была задержана гражданка РФ. Она была подготовлена одним из украинских националистических формирований, признанных террористическим на территории России. Сообщается, что за денежное вознаграждение женщина должна была поджечь здание Петровского районного суда города Донецка.
Помимо этого, после теракта она собиралась выехать на территорию Украины для вступления в ряды террористической организации. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК России (теракт) и по части 3 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление).
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ взяли в Крыму агента спецслужб Украины, занимающегося сбором и передачей данных о ВС РФ в регионе.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Омске двух выходцев из Центральноафриканской Республики, которые собирали средства для террористической организации. По информации УФСБ по Омской области, задержанные проживали в Омске и Новосибирске. Они изучали взрывное дело и материалы террористической направленности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Помимо этого, после теракта она собиралась выехать на территорию Украины для вступления в ряды террористической организации. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК России (теракт) и по части 3 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление).
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ взяли в Крыму агента спецслужб Украины, занимающегося сбором и передачей данных о ВС РФ в регионе.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Омске двух выходцев из Центральноафриканской Республики, которые собирали средства для террористической организации. По информации УФСБ по Омской области, задержанные проживали в Омске и Новосибирске. Они изучали взрывное дело и материалы террористической направленности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова