Пациенты устроили драку в приёмном покое российской больницы
В Санкт-Петербурге в приёмном покое больницы Невского района подрались двое пациентов. Об этом информирует портал 78.ru.
49-летний мужчина обратился в медицинское учреждение, чтобы получить помощь по поводу травмы головы. Врачи ещё не осмотрели его, когда на больного без видимой причины напал другой ожидающий пациент.
После нападения злоумышленник сразу покинул территорию больницы. Правоохранители оперативно отреагировали на вызов. Вскоре полицейские задержали подозреваемого на проспекте Солидарности. Им оказался 33-летний местный житель.
Как выяснилось, у этого мужчины уже есть судимость. В отношении нападавшего полиция составила административный протокол за мелкое хулиганство. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Ленобласти конфликт двух пьяных мужчин привёл к стрельбе на автобусной остановке.
