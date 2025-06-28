Избирую россиянку нашли мертвой в Японии

28 июня 2025, 03:41

Kyodo: Избитую гражданку РФ нашли мертвой в японском городе Осака

Фото: iStock/show999

Гражданку России нашли мертвой в ее квартире в японском городе Осака. Тело 50-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружил ее бывший муж, также гражданин РФ. Об этом сообщает агентство Kyodo.