Избирую россиянку нашли мертвой в Японии
Гражданку России нашли мертвой в ее квартире в японском городе Осака. Тело 50-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружил ее бывший муж, также гражданин РФ. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Бывший муж погибшей, проживающий отдельно, несколько дней не мог с ней связаться и решил лично проведать ее. Прибыв в квартиру, он обнаружил женщину без сознания на кровати с многочисленными кровоподтеками на лице и теле, а также кровотечением изо рта. Вызванные врачи констатировали смерть.
Полиция префектуры Осака, прибывшая на место, не обнаружила следов борьбы в помещении. По предварительным данным, из квартиры ничего не пропало. Входная дверь была заперта. Однако следы побоев на теле погибшей полицию на мысли о намеренном убийстве.
Для установления точной причины смерти назначено вскрытие. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.
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