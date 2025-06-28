«У меня пять человек за два месяца умерло»: Гуф объяснил свое отсутствие на похоронах Паши Техника
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) объяснил, почему не смог присутствовать на похоронах своего друга Паши Техника, скончавшегося в апреле. Ответ на вопрос многих поклонников он дал во время участия в YouTube-проекте «Вписка».
Паша Техник (Павел Ивлев) умер 4 апреля 2025 года от септического шока в больнице Таиланда, куда попал из-за отравления запрещенными веществами. Находясь в коме, он был подключен к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, но состояние было крайне тяжелое. Транспортировка в Россию оказалась невозможной.
Родные артиста открыли сбор средств среди фанатов, чтобы покрыть расходы на лечение, однако спасти артиста его не удалось.
Как только стало известно о гибели Техника, Гуф тут же отреагировал в соцсетях. Он сделал прощальный пост другу, в котором выразил горечь от потери. Однако позже на похоронах звезды его не заметили. Это удивило публику.
«Первое, что спросил сын, сейчас вот с ним виделся: «А почему ты не был у Техника на похоронах?» (...) У меня за последние два месяца пять человек умерло. На каждые похороны я не могу ездить, это слишком часто происходит. У Техника я не был на похоронах, меня не было в Москве, на корпоративе был», — объяснил Гуф на Youtube-шоу «Вписка».*Запрещенная в России экстремистская организация