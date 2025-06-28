В России за день произошло три авиаинцидента
В Росавиации занялись расследованием трех инцидентов в российских регионах
Росавиация приступила к расследованию трех авиационных инцидентов, произошедших 27 июня в разных регионах России. Эту информацию передает ТАСС. Расследованию подлежат инциденты в Краснодарском крае, Тверской и Томской областях.
«Все три расследования будут вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации», — сообщили в Росавиации.27 июня в Краснодарском крае на рулежной дорожке аэропорта Сочи столкнулись два самолета: Boeing 737-800 авиакомпании Utair и Boeing 737-800 авиакомпании NordStar. В Тверской области совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8П.
В Томской области, в Чаинском районе, произвел вынужденную посадку частный легкомоторный самолет-амфибия «Борей». Его пилота эвакуировали и передали медикам.
Ключевой целью расследований является установление причин каждого инцидента и разработка мер для их предотвращения в будущем.