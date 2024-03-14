Избитая в Дмитрове женщина-таксист: «Никто передо мной не извинился»

Фото: istockphoto.com/Yaraslau Mikheyeu
Женщина-водитель такси, избитая мужчиной на дороге в подмосковном Дмитрове, прокомментировала ситуацию, отметив, что перед ней никто не принёс извинений, а всё, что говорит нападавший, — ложь.
Отмечается, что сам нападавший после инцидента в полиции указал, что счёл, что за рулём такси – хулиганы из-за того, что машина часто притормаживала перед ним.
А пенсионер на самокате из Петербурга отсудил 700 тыс. рублей за ДТП с погрузчиком. Так, в 2021 году водитель погрузчика не предоставил дорогу пенсионеру и сбил мужчину. Как передают argumenti.ru со ссылкой на «Пенсионеров России», суд вынес решение о наказании виновника аварии в виде трехлетнего лишения свободы и испытательным сроком в два года, а после невозмещении пенсионеру причинённого ущерба, обязал выплатить мужчине 700 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что жителя Дмитрова, который совершил противоправное деяние и избил глухонемую женщину-таксиста, отправили в СИЗО до 11 мая.
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«Я затормозила лишь раз — припарковаться у обочины и забрать пассажира. Правил я не нарушала. Когда этот человек бил по стеклу, он видел, что за рулём девушка, с мужчиной меня не перепутаешь. <…> Ни мужчина, ни его семья передо мной не извинились. Суд и закон пусть решают, какое наказание он должен понести», — пояснила в беседе с RT пострадавшая.
Ранее сообщалось, что жителя Дмитрова, который совершил противоправное деяние и избил глухонемую женщину-таксиста, отправили в СИЗО до 11 мая.
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Мелисса Тимофеева