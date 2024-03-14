Пенсионерку жестоко пытали и отрубили ей голову ради ограбления в Нижегородской области

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Неизвестные пытали пенсионерку, а потом отрубили ей голову ради старинных монет и антиквариата неуточненной ценности. Об этом сообщает «112».
Полиция обнаружила у пенсионерки множество старинных вещей, в том числе монеты. Однако ценность их не установлена. В настоящее время личность преступников не установлена. Ведутся необходимые следственные действия.
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Элина Позднякова