Житель Подмосковья похитил из магазина более 20 пачек сливочного масла

Фото: пресс-служба Росгвардии МО
Более 20 упаковок сливочного масла попытался вынести из одного из подмосковных магазинов 32-летний житель Реутова, злоумышленника задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Росгвардейцы прибыли в магазин по сигналу нажатой тревожной кнопки. На месте они выяснили, что мужчина подошёл к магазинным холодильникам, выбрал сливочное масло определённой марки, сложил 21 упаковку товара в рюкзак и попытался выйти из магазина, не заплатив. Охранник заметил это и включил тревогу», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии задержали неудачливого злоумышленника и доставили в отделение полиции. Там мужчина сознался, что похитил масло, чтобы потом его продать. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.
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