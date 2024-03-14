Житель Дмитрова избил глухонемую женщину-таксиста 8 марта и был отправлен в СИЗО

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Жителя Дмитрова, который совершил противоправное деяние и избил глухонемую женщину-таксиста, отправили в СИЗО до 11 мая. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Фигурант дела в канун Международного Женского Дня 8 марта не нашел ничего лучше, чем избить женщину, которая работает водителем в такси. Ситуация произошла во время движения на автостраде на улице Советской.
Мужчина ехал на пассажирском сиденье в машине со своей дочерью и посчитал, что такси не уступило им дорогу. Остановив свое транспортное средство, мужчина вышел из машины и, разбив стекло, начал наносить телесные повреждения женщине-водителю. Позже хулиган сообщил, что принял ее за мужчину.
Злоумышленник покинул место происшествия, но через несколько минут вернулся и принес извинения пострадавшей. Очевидцы происшествия сняли все на видео и вызвали сотрудников правоохранительных органов.
Был составлен протокол о нарушении, мужчина свою вину признал, однако очень настаивал на своем заключении под домашний арест, а не под стражу. Теперь до 11 мая он будет находиться в СИЗО.
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Мужчина ехал на пассажирском сиденье в машине со своей дочерью и посчитал, что такси не уступило им дорогу. Остановив свое транспортное средство, мужчина вышел из машины и, разбив стекло, начал наносить телесные повреждения женщине-водителю. Позже хулиган сообщил, что принял ее за мужчину.
Был составлен протокол о нарушении, мужчина свою вину признал, однако очень настаивал на своем заключении под домашний арест, а не под стражу. Теперь до 11 мая он будет находиться в СИЗО.
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Мария Федоровцева