Избитый американским рэпером Akon на концерте в Сочи охранник высказался о компенсации

17 августа 2025, 20:38

Охранник, избитый рэпером Akon на концерте в Сочи, не станет подавать в суд

Фото: iStock/somboon kaeoboonsong

Охранник Искандер Черкесов, получивший удар по лицу от американского рэпера Akon во время концерта в Сочи, заявил, что не планирует обращаться в суд за компенсацией. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.





Инцидент произошёл во время выступления артиста на российском курорте. По словам Черкесова, к нему подошёл ассистент музыканта и попросил пронести Akon на плечах от сцены до зоны зрителей – по сути, заменить охранника из команды исполнителя.





«Когда я поднес его к рамке, то должен был снять и к сцене обратно отправить, но он начал почему-то показывать в какую сторону идти и бить меня по лицу. Ну, я понял, что нужно куда-то идти в сторону и пошел», — рассказал Черкесов.