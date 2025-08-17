Избитый американским рэпером Akon на концерте в Сочи охранник высказался о компенсации
Охранник, избитый рэпером Akon на концерте в Сочи, не станет подавать в суд
Охранник Искандер Черкесов, получивший удар по лицу от американского рэпера Akon во время концерта в Сочи, заявил, что не планирует обращаться в суд за компенсацией. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл во время выступления артиста на российском курорте. По словам Черкесова, к нему подошёл ассистент музыканта и попросил пронести Akon на плечах от сцены до зоны зрителей – по сути, заменить охранника из команды исполнителя.
«Когда я поднес его к рамке, то должен был снять и к сцене обратно отправить, но он начал почему-то показывать в какую сторону идти и бить меня по лицу. Ну, я понял, что нужно куда-то идти в сторону и пошел», — рассказал Черкесов.Момент с ударами попал на видео и разошёлся в сети. Несмотря на произошедшее, охранник отнесся к ситуации спокойно. Он признался, что забыл о случившемся почти сразу и вспомнил об инциденте только после того, как увидел ролик в интернете.
Относительно возможной компенсации Черкесов сказал, что был бы не против, но сам инициировать судебный процесс не намерен. Информация о том, что он якобы требует 10 миллионов рублей, по его словам, возникла после разговора с журналистами. Он пояснил, что вместе с представителями СМИ порассуждал над тем, какой размер компенсации был бы уместен, однако он не заявлял, что будет требовать эту сумму от артиста.