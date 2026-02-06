Избитый Гуфом мужчина впервые выступил на суде по скандальному делу
Сотрудник постовой службы Михаил впервые выступил в Наро-Фоминском суде по делу о драке с рэпером Гуфом. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
На вопросы журналистов он и Алексей Долматов не ответили. Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Прения сторон назначены на 12 февраля.
Инцидент произошел в банном комплексе в Апрелевке, где исполнитель «Ice Baby» отдыхал с друзьями и девушками в конце октября 2024 года. У Михаила диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб уха. Мужчина прошел медосвидетельствование, которое подтвердило его трезвое состояние.
Гуф — личность в музыкальном мире неоднозначная. Артист неоднократно был замешан в скандалах, связанных с употреблением наркотиков, и конфликтах с другими знаменитостями, но при этом остается кумиром миллионов слушателей, которые ценят его за харизму и запоминающиеся треки.
