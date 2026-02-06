«Я пока безработный»: сын Марии Погребняк честно рассказал, почему живёт без карманных денег
Сын Марии Погребняк подтвердил, что в их семье деньги нужно зарабатывать
После недавних заявлений Марии Погребняк о том, что она не балует сыновей карманными деньгами, блогер столкнулась с волной скепсиса в соцсетях. Об этом сообщает Super.
Пользователи усомнились в искренности её слов и заподозрили, что реальность может сильно отличаться от красивых заявлений на камеру. В ответ на это ситуацию неожиданно прокомментировал сам 15-летний сын Марии — Павел.
Подросток подтвердил: никаких особых привилегий у мужской части семьи действительно нет. По его словам, он и братья живут на собственные средства, поблажек не получают и относятся к этому спокойно, без жалоб и обид.
«Я получаю деньги за хорошую учёбу, но, к сожалению, у меня сейчас нет хороших оценок. Так что я пока безработный», — честно признался Павел.Юноша дал понять, что в их семье действует чёткий принцип: деньги — это результат усилий, а не просто возраст или статус родителей. Если нет достижений, то и дополнительных расходов не предусмотрено.
При этом Мария Погребняк подчёркивает, что базовые потребности детей полностью закрываются за счёт родителей. Речь идёт о ремонте в комнатах, технике для учёбы и отдыха, бытовых расходах и комфортных условиях для жизни. А вот личные желания, развлечения и «хотелки» — уже зона личной ответственности.