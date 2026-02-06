«Я пока безработный»: сын Марии Погребняк честно рассказал, почему живёт без карманных денег

06 февраля 2026, 13:41

Сын Марии Погребняк подтвердил, что в их семье деньги нужно зарабатывать

Мария Погребняк (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

После недавних заявлений Марии Погребняк о том, что она не балует сыновей карманными деньгами, блогер столкнулась с волной скепсиса в соцсетях. Об этом сообщает Super.





Пользователи усомнились в искренности её слов и заподозрили, что реальность может сильно отличаться от красивых заявлений на камеру. В ответ на это ситуацию неожиданно прокомментировал сам 15-летний сын Марии — Павел.



Подросток подтвердил: никаких особых привилегий у мужской части семьи действительно нет. По его словам, он и братья живут на собственные средства, поблажек не получают и относятся к этому спокойно, без жалоб и обид.





«Я получаю деньги за хорошую учёбу, но, к сожалению, у меня сейчас нет хороших оценок. Так что я пока безработный», — честно признался Павел.