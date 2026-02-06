Достижения.рф

«Я пока безработный»: сын Марии Погребняк честно рассказал, почему живёт без карманных денег

Сын Марии Погребняк подтвердил, что в их семье деньги нужно зарабатывать
Мария Погребняк (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

После недавних заявлений Марии Погребняк о том, что она не балует сыновей карманными деньгами, блогер столкнулась с волной скепсиса в соцсетях. Об этом сообщает Super.



Пользователи усомнились в искренности её слов и заподозрили, что реальность может сильно отличаться от красивых заявлений на камеру. В ответ на это ситуацию неожиданно прокомментировал сам 15-летний сын Марии — Павел.

Подросток подтвердил: никаких особых привилегий у мужской части семьи действительно нет. По его словам, он и братья живут на собственные средства, поблажек не получают и относятся к этому спокойно, без жалоб и обид.

«Я получаю деньги за хорошую учёбу, но, к сожалению, у меня сейчас нет хороших оценок. Так что я пока безработный», — честно признался Павел.
Юноша дал понять, что в их семье действует чёткий принцип: деньги — это результат усилий, а не просто возраст или статус родителей. Если нет достижений, то и дополнительных расходов не предусмотрено.

При этом Мария Погребняк подчёркивает, что базовые потребности детей полностью закрываются за счёт родителей. Речь идёт о ремонте в комнатах, технике для учёбы и отдыха, бытовых расходах и комфортных условиях для жизни. А вот личные желания, развлечения и «хотелки» — уже зона личной ответственности.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

