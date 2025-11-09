Достижения.рф

Избитый подростком житель Карелии скончался в больнице

Избитый подростком 22-летний мужчина скончался в больнице Беломорска
Житель Карелии, которого в конце октября избил несовершеннолетний, скончался в больнице. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Михаил Охлопков в Telegram-канале.



По словам чиновника, пострадавший находился в коме, и его состояние оценивали как крайне тяжёлое.

В полиции сообщили, что 31 октября в квартире малолетний избил мужчину 2003 года рождения. Потерпевшего доставили в больницу, а фигуранта передали следственным органам. Правоохранители также организовали проверку в отношении матери подростка, чтобы установить её возможную причастность к инциденту.

По некоторым утверждениям, у погибшего была инвалидность, он страдал ДЦП. Официального подтверждения этой информации на момент публикации нет.

Никита Кротов

