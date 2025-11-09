Избитый подростком житель Карелии скончался в больнице

09 ноября 2025, 18:05

Избитый подростком 22-летний мужчина скончался в больнице Беломорска

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Житель Карелии, которого в конце октября избил несовершеннолетний, скончался в больнице. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Михаил Охлопков в Telegram-канале.