Избитый подростком житель Карелии скончался в больнице
Житель Карелии, которого в конце октября избил несовершеннолетний, скончался в больнице. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Михаил Охлопков в Telegram-канале.
По словам чиновника, пострадавший находился в коме, и его состояние оценивали как крайне тяжёлое.
В полиции сообщили, что 31 октября в квартире малолетний избил мужчину 2003 года рождения. Потерпевшего доставили в больницу, а фигуранта передали следственным органам. Правоохранители также организовали проверку в отношении матери подростка, чтобы установить её возможную причастность к инциденту.
По некоторым утверждениям, у погибшего была инвалидность, он страдал ДЦП. Официального подтверждения этой информации на момент публикации нет.
