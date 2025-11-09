Россиянка три дня проходила с огурцом в половом органе и оказалась в больнице

09 ноября 2025, 17:29

Петербурженка три дня проходила с огурцом в половом органе и заработала сепсис

Фото: iStock/globalmoments

В Петербурге 54-летняя местная жительница попала в больницу с тяжёлым воспалением после неудачного сексуального эксперимента. Как сообщили источники в экстренных службах, у женщины развился сепсис.