Россиянка три дня проходила с огурцом в половом органе и оказалась в больнице
В Петербурге 54-летняя местная жительница попала в больницу с тяжёлым воспалением после неудачного сексуального эксперимента. Как сообщили источники в экстренных службах, у женщины развился сепсис.
По предварительным данным, причиной госпитализации стал инородный предмет – огурец, который пациентка не смогла самостоятельно извлечь из интимного места. В таком состоянии она проходила около трёх дней, после чего почувствовала резкое ухудшение самочувствия и вызвала скорую помощь.
Как сообщает Telegram-канал Mash, женщина призналась медикам, что решилась на необычный поступок из-за ревности: её супруг уехал на месяц в Дагестан, и она заподозрила его в измене. Однако, по её словам, «переспать с кем попало» она не смогла и решила «отомстить иначе».
Врачи извлекли предмет и стабилизировали состояние пациентки. Сейчас её жизни ничего не угрожает.
