Избитый после ДТП Блиновский сам начала драку
Избитый после аварии супруг «королевы марафонов» Алексей Блиновский сам оказался зачинщиком драки. Об этом рассказал второй участник ДТП, который и нанес травмы мужчине.
Вторым участником аварии оказался Сергей. Как оказалось, он включил правый поворотник и намеревался повернуть во двор. В этот момент Блиновский на своем мотоцикле начал обгонять попутные автомобили с правой стороны. В результате Алексей снес кроссоверу зеркало, за рулем которого находился Сергей.
По словам мужчины, после столкновения Блиновский сам набросился на него с кулаками, пытаясь выяснить отношения. Сергей вышел из машины, и между ними началась драка, в которой и пострадал Алексей. При этом у водителя кроссовера никаких травм на теле не замечено.
