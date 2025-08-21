Появилось видео аварии, после которой избили Алексея Блиновского
Появилось видео аварии, после которой избили супруга «королевы марафонов» Елены Блиновской. При этом именно Алексея признали виновником ДТП.
Как сообщает telegram-канал Shot, авария случилась на улице Шаболовка. Алексей хотел объехать поток машин справа и снес боковое зеркало попутно ехавшего кроссовера. Хозяин автомобиля выскочил из машины и набросился на Блиновского. На супруга «королевы марафонов» был составлен административный протокол за нарушение правил ПДД.
Напомним, что Алексею Блиновскому разбили голову и нос после ДТП. Мужчине потребовалась экстренная медицинская помощь.
