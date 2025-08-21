Москвич ограбил пункт выдачи заказов, пригрозив ножом 17-летней работнице
Житель Москвы ограбил пункт выдачи заказов Wildberries, пригрозив ножом 17-летней работнице. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Инцидент произошел в здании в 3-м Нижнелихоборском проезде. 36-летний мужчина, продемонстрировав нож вместо штрих-кода, заставил несовершеннолетнюю пройти в зону хранения заказов и отдать часть из них ему. Девушка лишилась серебряного кольца, также были похищены предназначенные для выдачи украшения.
Вскоре о произошедшем узнали в полиции. Грабителя нашли и задержали, возбудив против него уголовное дело по статье 162 УК — за разбой. Надзорный орган взял под контроль ход расследования. В ближайшее время москвича поместят под стражу.
Ранее сообщалось, что двое неизвестных в масках и с пистолетом ограбили отделение почты на юге Москвы.
