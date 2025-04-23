Под Пермью приёмные родители ограбили дочь после её совершеннолетия

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В Кунгуре осудят пару приёмных родителей, которые ограбили дочь, дождавшись её совершеннолетия. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на данные Главного управления МВД России по Пермскому краю.
Отмечается, что мужчина и женщина обвиняются по статье Уголовного кодекса о грабеже.
По версии следствия, до своего 18-летия в их семье проживала приёмная дочь, которая по достижению совершеннолетия сняла деньги, начисленные ей в качестве элементов. Приёмные родители, узнав об этом, организовали встречу с девушкой под надуманным предлогом.
Поздно вечером мать вызвалась проводить дочь до дома, но на ближайшем перекрёстке их ждал её муж. Мужчина набросился на женщин, толкнул их и похитил из куртки дочери 169 тысяч рублей.
После этого деньгами распорядилась приёмная мать.
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По версии следствия, до своего 18-летия в их семье проживала приёмная дочь, которая по достижению совершеннолетия сняла деньги, начисленные ей в качестве элементов. Приёмные родители, узнав об этом, организовали встречу с девушкой под надуманным предлогом.
Поздно вечером мать вызвалась проводить дочь до дома, но на ближайшем перекрёстке их ждал её муж. Мужчина набросился на женщин, толкнул их и похитил из куртки дочери 169 тысяч рублей.
После этого деньгами распорядилась приёмная мать.
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Анастасия Чинкова