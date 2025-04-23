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В Афганистане медведь нанес смертельные раны двум возвращавшимся домой охотникам

Amu TV: в Афганистане медведь растерзал двух охотников
Фото: iStock/ JNevitt

Фото: iStock/ JNevitt

В афганской провинции Нуристан зафиксировали инцидент с нападением медведя на двух местных жителей, сообщил Amu TV.
Во вторник, 22 апреля, Вали Мохаммад и Хассан Хан из селения Кунда-Дара пошли в горы собирать лекарственные растения и охотиться на мелкую дичь. Уточнялось, что на обратном пути мужчины встретили медведя..

По информации источника, хищник атаковал мужчин и нанес им смертельные раны.

«Этот инцидент подчеркивает постоянную опасность, с которой сталкиваются сельские жители в горных районах Афганистана, где встречи с дикими животными иногда заканчиваются смертельным исходом», — подчеркнул источник.

Официальные структуры еще не прокомментировали инцидент и не сообщили, будут ли приняты какие-либо меры в ответ.

Ранее сообщалось, что практически 240 граждан Турции получили травмы во время землетрясения в районе Стамбула и его окрестностей в среду.

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#медведи
Избитого сверстниками в московской школе ученика прооперировали
23 апреля 2025, 22:55

Фото: iStock/ Georgiy Datsenko

Подросток, которого жестоко избили в московской школе № 2120, успешно перенес операцию и начинает поправляться. Об этом сообщила в Телеграм-канале уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.
«Была в больнице у пострадавшего в результате избиения ученика школы № 2120. Сегодня ему сделали операцию. Все прошло успешно. Держится он мужественно, и видно — парень сильный. Идет на поправку», — обратила внимание Ольга Ярославская.

Со слов уполномоченного по правам ребенка в Москве, она спросила у мальчика, по какой причине он молчал, ведь это уже был не первый инцидент. Оказывается, восьмиклассник полагал, что справится самостоятельно.

«Только друзья знали. И тогда я спросила: «Почему они не заступились?». Он не ответил. Просто пожал плечами», — добавила омбудсмен.

Ярославская сообщила, что они с пострадавшим учеником собираются записать подкаст о том, что делать, если ребенка травят в школе.

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В Афганистане медведь нанес смертельные раны двум возвращавшимся домой охотникам

Под Пермью приёмные родители ограбили дочь после её совершеннолетия

ТАСС: практически 240 человек пострадали из-за землетрясения в Стамбуле
#операция
#ребёнок
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Под Пермью приёмные родители ограбили дочь после её совершеннолетия
Под Пермью приёмные родители ограбили дочь на 169 тыс. рублей после 18-летия
23 апреля 2025, 21:57

Фото: iStock/blinow61

В Кунгуре осудят пару приёмных родителей, которые ограбили дочь, дождавшись её совершеннолетия. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на данные Главного управления МВД России по Пермскому краю.
Отмечается, что мужчина и женщина обвиняются по статье Уголовного кодекса о грабеже.

По версии следствия, до своего 18-летия в их семье проживала приёмная дочь, которая по достижению совершеннолетия сняла деньги, начисленные ей в качестве элементов. Приёмные родители, узнав об этом, организовали встречу с девушкой под надуманным предлогом.

Поздно вечером мать вызвалась проводить дочь до дома, но на ближайшем перекрёстке их ждал её муж. Мужчина набросился на женщин, толкнул их и похитил из куртки дочери 169 тысяч рублей.

После этого деньгами распорядилась приёмная мать.

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ТАСС: практически 240 человек пострадали из-за землетрясения в Стамбуле
23 апреля 2025, 21:39

Фото: iStock/ allanswart

Практически 240 граждан Турции получили травмы во время землетрясения в районе Стамбула и его окрестностей в среду. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу Минздрава страны Кемаль Мемишоглу.
«В общей сложности 236 наших граждан получили травмы после землетрясения <...> Из них 173 непосредственно в Стамбуле», — обратил внимание Кемаль Мемишоглу.

Со слов главы Минздрава Турции, большинство людей пострадали лишь из-за того, что в панике выпрыгивали из домов, пытаясь спастись.

Министр подчеркнул, что многим гражданам Турции не понадобилось ехать в больницу, поскольку помощь им оказали на месте.

Напомним, 23 апреля в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2. Первые толчки начались в 12:50 (совпадает с московским). По данным генконсульства РФ в Стамбуле, землетрясение случилось в Мраморном море на глубине 6,9 км.

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В Москве эскортницы обокрали уснувшего бизнесмена
23 апреля 2025, 18:18

Фото: iStock/Motortion

В Москве проститутки напоили и обокрали гендиректора компании «Всё для дома». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Предприниматель решил скоротать вечер в компании двух девушек в сауне. После этого он привёз их домой, где накрыл стол. Компания выпила, и мужчина уснул, а проснулся уже в одиночестве и без телефона. Бизнесмен набрал свой номер с другого телефона – ему ответила одна из эскортниц. Девушка начала заявлять, что по ошибке схватила его телефон и теперь готова приехать и вернуть его. Также она уточнила, что они со второй девушкой пробыли у него всего 15 минут, после чего просто ушли.

Однако позже мужчина заметил, что абсолютно все его счета оказались обчищены. Бизнесмен убеждён, что одна из девушек подсмотрела пароль к его банковскому приложению, пока они были в сауне, после чего подсыпала ему что-то в бокал. К тому, выяснилось, что у мужчины стоял один пин-код на все банковские сервисы.

В результате, мужчина лишился 1,3 миллиона рублей. А девушек теперь разыскивает полиция.

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В Севастополе столкнулись автобус с детьми и легковой автомобиль, есть пострадавшие
В Севастополе восемь детей пострадали в ДТП с автобусом
23 апреля 2025, 17:41

Фото: iStock/ Svetlana Dyachkova

В Севастополе автобус Scania, который перевозил несовершеннолетних, столкнулся с автомобилем Honda. В результате ДТП госпитализировали восемь детей. Об этом сообщила пресс-служба управления Министерства внутренних дел (МВД) России по региону в Телеграм-канале.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Гоголя в 12:50.

Предварительно, 53-летний водитель автобуса с детьми неверно выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутной машиной.

«От удара легковушку откинуло на двигавшуюся впереди нее машину BMW», — отмечалось в сообщении.

В итоге восемь несовершеннолетних пассажиров автобуса доставили в больницу.

Сейчас на месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции выполняют регулировочные действия. Отмечалось, что еще выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее выяснилось, что причиной возникшего пожара в Москва-Сити стало возгорание автомобиля на подземной парковке торгового центра «Афимолл». Предварительно, машина не выдержала жары.

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