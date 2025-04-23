В Афганистане медведь нанес смертельные раны двум возвращавшимся домой охотникам

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В афганской провинции Нуристан зафиксировали инцидент с нападением медведя на двух местных жителей, сообщил Amu TV.
Во вторник, 22 апреля, Вали Мохаммад и Хассан Хан из селения Кунда-Дара пошли в горы собирать лекарственные растения и охотиться на мелкую дичь. Уточнялось, что на обратном пути мужчины встретили медведя..
По информации источника, хищник атаковал мужчин и нанес им смертельные раны.
Официальные структуры еще не прокомментировали инцидент и не сообщили, будут ли приняты какие-либо меры в ответ.
Ранее сообщалось, что практически 240 граждан Турции получили травмы во время землетрясения в районе Стамбула и его окрестностей в среду.
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По информации источника, хищник атаковал мужчин и нанес им смертельные раны.
«Этот инцидент подчеркивает постоянную опасность, с которой сталкиваются сельские жители в горных районах Афганистана, где встречи с дикими животными иногда заканчиваются смертельным исходом», — подчеркнул источник.
Официальные структуры еще не прокомментировали инцидент и не сообщили, будут ли приняты какие-либо меры в ответ.
Ранее сообщалось, что практически 240 граждан Турции получили травмы во время землетрясения в районе Стамбула и его окрестностей в среду.
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Ольга Енгалычева