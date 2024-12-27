Избитого в липецком колледже преподавателя ОБЖ уволили из-за неэтичного поведения

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Преподавателя ОБЖ, которого избили в липецком колледже, уволили из-за неэтичного поведения, а руководству колледжа вынесли выговор, сообщили в Tелеграм-канале «Липецкая область».
В Сети появилась видеозапись, которую сняли с задних парт учебной аудитории. На ней двое мужчин в верхней одежде стоят у доски рядом с педагогом. Один из них несколько раз ударил преподавателя по голове, а второй предложил педагогу выйти. Конфликт случился, поскольку преподаватель ОБЖ якобы «клеился» к девушке, передавало издание здание «Московский комсомолец».
Пресс-служба правительства Липецкой области обратила внимание, что сотрудники правоохранительных органов задержала мужчин, напавшими на преподавателя ОБЖ Липецкого колледжа индустрии сервиса. Работники полиции узнали, что один из задержанных — отчим студентки образовательного заведения. Сотрудники прокуратуры Липецкой области проводят доследственную проверку по заявлению педагога колледжа.
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* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
Пресс-служба правительства Липецкой области обратила внимание, что сотрудники правоохранительных органов задержала мужчин, напавшими на преподавателя ОБЖ Липецкого колледжа индустрии сервиса. Работники полиции узнали, что один из задержанных — отчим студентки образовательного заведения. Сотрудники прокуратуры Липецкой области проводят доследственную проверку по заявлению педагога колледжа.
«По ее [проверки] итогам руководству образовательного учреждения объявлен выговор за нарушения требований безопасности в образовательном учреждении. С преподавателем ОБЖ расторгнут трудовой договор в связи с выявленными фактами неэтичного поведения, не соответствующего профессиональным стандартам», — подчеркнули в правительстве Липецкой области.
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* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
Ольга Енгалычева