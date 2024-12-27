Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Избитого в липецком колледже преподавателя ОБЖ уволили из-за неэтичного поведения

Избитого в липецком колледже преподавателя ОБЖ уволили из-за неэтичного поведения

Фото: iStock/ Drazen Zigic

Фото: iStock/ Drazen Zigic

Преподавателя ОБЖ, которого избили в липецком колледже, уволили из-за неэтичного поведения, а руководству колледжа вынесли выговор, сообщили в Tелеграм-канале «Липецкая область».
В Сети появилась видеозапись, которую сняли с задних парт учебной аудитории. На ней двое мужчин в верхней одежде стоят у доски рядом с педагогом. Один из них несколько раз ударил преподавателя по голове, а второй предложил педагогу выйти. Конфликт случился, поскольку преподаватель ОБЖ якобы «клеился» к девушке, передавало издание здание «Московский комсомолец».

Пресс-служба правительства Липецкой области обратила внимание, что сотрудники правоохранительных органов задержала мужчин, напавшими на преподавателя ОБЖ Липецкого колледжа индустрии сервиса. Работники полиции узнали, что один из задержанных — отчим студентки образовательного заведения. Сотрудники прокуратуры Липецкой области проводят доследственную проверку по заявлению педагога колледжа.



«По ее [проверки] итогам руководству образовательного учреждения объявлен выговор за нарушения требований безопасности в образовательном учреждении. С преподавателем ОБЖ расторгнут трудовой договор в связи с выявленными фактами неэтичного поведения, не соответствующего профессиональным стандартам», — подчеркнули в правительстве Липецкой области.

Читайте также:

В школе Петербурга повесили фото основателя РДК* с пометкой «герой России»

В Испании подали в суд на четырёхлетнего «насильника»

Студент украл из подмосковного пункта выдачи заказов товары на 60 млн рублей

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
#студент
#конфликт
#нарушения
#сотрудники
#преподаватель
#служба
#полиция
ФСБ опубликовала видео с места ликвидации террористов, готовивших взрыв в Москве
27 декабря 2024, 14:34

Фото: iStock/Motortion

ФСБ опубликовала кадры с ликвидированными боевиками, которые планировали совершить теракт в Москве. Запись показывает РИА Новости.
Силовики ворвались в квартиру, где засели террористы. Они оказали сопротивление при задержании и были ликвидированы. При обыске в квартире обнаружили нашли газовые баллоны, пистолет, пакеты с селитрой.

Ранее стало известно, что ФСБ России предотвратила теракт возле отдела полиции, готовившийся уроженцами Центральной Азии — членами ячейки запрещенной в России международной террористической организации «‎Исламское государство»* в Афганистане «‎Вилаят Хорасан»*.

По информации ведомства, подозреваемые приобрели автотранспортное средство и загрузили его газовыми баллонами с пропаном, после чего начали изготовление самодельного взрывного устройства.

Читайте также:

Украинские агенты пытались взорвать главу проекта «Архангел» Филиппова

ФСБ: с организаторами покушения на военного Минобороны РФ был связан его водитель

ФСБ опубликовала аудио с наставлениями супруги готовившему теракт агенту Украины
#минобороны рф
#фсб
#теракт
#пистолет
#террористы
#супруги
#государство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Истре поймали курьера мошенников, выманивших у пенсионерки 400 тыс. рублей
27 декабря 2024, 13:42

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Подмосковные полицейские задержали 24-летнего приезжего из Краснодарского края по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Следствие установило, что молодой человек в качестве курьера принимал участие в мошеннической схеме, в рамках которой злоумышленники звонили пожилым людям и под вымышленными предлогами убеждали их перевести сбережения на «безопасный счёт. От действий злоумышленников пострадала, в частности, 78-летняя жительница Истры. Ущерб составил 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Против задержанного курьера завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и оставили под стражей до суда. Сейчас полиция разыскивает остальных соучастников преступления.

Читайте также:

Самолет AZAL, который летел в Минеральные Воды, вернулся в Баку

В школе Петербурга повесили фото основателя РДК* с пометкой «герой России»

В Испании подали в суд на четырёхлетнего «насильника»
#полиция
#мошенничество
#курьер
#истра
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Самолет AZAL, который летел в Минеральные Воды, вернулся в Баку
27 декабря 2024, 13:30

Фото: iStock/ Dushlik

Самолет авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines), который летел в Российскую Федерацию, вернулся в Азербайджан, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу перевозчика.
Пресс-служба авиакомпании обратила внимание, что курс сменил лайнер, выполнявший рейс из Баку в Минеральные Воды.

Потом перевозчик добавил, что борт вернулся в аэропорт вылета после того, как пришло уведомление о закрытии воздушного пространства над Махачкалой.

«Самолет благополучно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 10:13 по местному времени (09:13 по московскому времени)», — подчёркивалось в сообщении.

Самолёт Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По информации Росавиации, после столкновения с птицами командир воздушного судна решил уходить на запасной аэродром в Актау.

Читайте также:

Глава Минтранса Казахстана Карабаев раскрыл подробности крушения самолета AZAL

МЧС опубликовало список погибших при крушении самолета в Актау казахстанцев

Стал известен список россиян, погибших при крушении самолета в Казахстане
#аэропорт
#самолет
#аэродром
#авиа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В школе Петербурга повесили фото основателя РДК* с пометкой «герой России»
27 декабря 2024, 13:28

Фото: iStock/hxdbzxy

В одной из школ Санкт-Петербурга на стенде повесили фото основателя «Русского добровольческого корпуса»*, подписав его «героем России». Об этом пишет местное издание «Фонтанка».
Согласно сообщению, в школу вызвали полицейских, которые по прибытии увидели толпу учащихся и педагогов возле стенда. Оказалось, что там разместили портреты основателя РДК* Дениса Капустина** и ее члена Алексея Левкина**. При этом рядом была размещена надпись «герой России».

Теперь полиция выясняет, кто именно распечатал эти фотографии и разместил их на школьном стенде. По данному факту задержали заместителя директора по воспитательной работе. Однако женщина отрицает свою причастность.

Решается вопрос о возбуждении дела по статье об оправдании терроризма.

Читайте также:

В РПЦ назвали отказ печатать храмы на банкнотах путём к экстремизму

Профессора Лебединского потребовали проверить на экстремизм

Сотрудников авиакомпании «Россия» обязали доносить на тех, кто не поддерживает СВО

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

** Внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов
#полиция
#россия
#женщина
#рпц
#герой
#герой россии
#авиакомпании
#храмы
#сво
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Испании подали в суд на четырёхлетнего «насильника»
В Испании семья обвинила четырёхлетнего мальчика в сексуальных приставаниях
27 декабря 2024, 12:50

Фото: istockphoto/gpointstudio

Родители четырехлетней девочки из Мадрида обратились в полицию и другие органы по причине нескольких инцидентов, происшедших в отношении их дочери в школе. Они обвинили её сверстника в сексуальных приставаниях.
Ежедневная испанская газета ABC.es сообщает: ровесник девочки несколько раз щекотал ее. Родители малышки расценили это как «агрессивное сексуальное прикосновение».

Школа отказалась составлять протокол о сексуальном насилии, и родители обратились во всевозможные инстанции. В настоящий момент с девочкой работает психолог. Она будет переведена в другую школу, поскольку нынешняя отказалась разделить «жертву» и «насильника» по разным группам.

Делом всерьёз занимаются местная прокуратура и органы образования.

Читайте также:

В колонии в Саратовской области обнаружили VIP-камеру для чиновника

«Намаз не прерву»: Охранник не открыл шлагбаум жительнице ЖК

В Южной Корее уклонист растолстел до 102 килограммов, чтобы не служить в армии
#школа
#психолог
#прокуратура
#родители
#испания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ предотвратила теракт возле отдела полиции, задержаны члены террористической ячейки
В Москве уничтожили членов исламистской ячейки
27 декабря 2024, 12:44

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ России предотвратила теракт возле отдела полиции, готовившийся уроженцами Центральной Азии — членами ячейки запрещенной в России международной террористической организации «‎Исламское государство»* в Афганистане «‎Вилаят Хорасан»*. Об этом стало известно из сообщения Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, пишет ТАСС.
По информации ведомства, подозреваемые приобрели автотранспортное средство и загрузили его газовыми баллонами с пропаном, после чего начали изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ). При попытке задержания террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и были нейтрализованы ответным огнем.

Ранее ФСБ РФ опубликовала аудиозапись телефонного разговора агента Украины готовившего покушение на российского военнослужащего с его женой, на которой женщина давала мужу дальнейшие указания.

До этого ФСБ России представила видеозапись задержания подозреваемых в организации покушений на высокопоставленных сотрудников Министерства обороны в Москве и членов их семей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

ФСБ задержала жителя Чебоксар за оправдание теракта в «Крокусе»

В Курске преподаватель вуза поджег машину полиции по указанию мошенников

ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за работу на разведку Украины

*Запрещенная в России террористическая организация.
#фсб
#террористы
#рф
#покушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Baza: Известный хоккеист Степанов может сесть в тюрьму за пьяную езду
27 декабря 2024, 12:15

Фото: istockphoto/simpson33

Бывший хоккеист «Атланта», «Автомобилиста» и фарм клуба «Нью-Джерси» Стефан Степанов пойман без прав пьяным за рулем. Ранее его лишили права управления транспортным средством за езду в нетрезвом виде.
В ночь на 19 декабря сотрудниками ГИБДД на Ленинградском проспекте был остановлен автомобиль ««Кадиллак Эскалейд», сообщает телеграм-канал Baza. От водителя пахло алкоголем. Им оказался 32-летний Стефан Степанов, известный хоккеист. Медицинское освидетельствование показало, что водитель пьян.

Также выяснилось, что Степанов не имел права управлять автомобилем: он был лишен этого права на полтора года в ноябре 2023, также за пьяную езду. Теперь Стефану грозит уголовное дело по статье 264.1 УК России, предусматривающей реальный срок наказания до 2 лет лишения свободы.

Читайте также:

Пела и плясала на глазах у матери: пьяная женщина на Porsche насмерть сбила 9-летнего мальчика в Новой Москве

Штрафы ГИБДД 2025: что подорожает, как изменится скидка и в каких случаях штраф можно оспорить

В Красногорске состоялись рейды по выявлению водителей в нетрезвом состоянии
#гибдд
#дело
#права
#автомобиль
#уголовное дело
#ночь
#ук
#водитель
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мошенники убедили пенсионерку запустить фейерверк у ёлки на Красной площади
27 декабря 2024, 12:07

Фото: iStock/Yolya

Пенсионерка устроила салют около ёлки на Красной площади по заданию мошенников, которые обещали ей за это вернуть похищенные девять миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что 25 декабря на Красной площади около новогодней ёлки взорвались несколько петард. На следующих день правоохранителями была задержана 62-летняя Светлана, подозреваемая в запуске салюта.

Пенсионерка призналась, что подожгла петарды по требованию «сотрудника ФСБ», который позвонил ей несколько недель назад. Мошенники выманили у Светланы 9,3 млн рублей: сначала женщина передала деньги курьеру, затем взяла несколько кредитов и заложила свою квартиру.

После аферисты напугали пенсионерку тем, что отправят её средства ВСУ, однако затем пообещали, что вернут её накопления, если она запустит фейерверк на Красной площади.

При этом, после выполнения требований мошенников, деньги на счёт Светланы не поступили. А в полиции в отношении неё возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Читайте также:

ВТБ: Мошенники приготовили 4 новогодних «подарка» россиянам

В Серпухове пенсионерка подожгла пиротехнику в здании торгового центра

В центре Москвы пенсионер кинул бутылку с горючей смесью в полицейскую машину
#красная площадь
#москва
#фейерверк
#пенсионерка
#мошенники
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные росгвардейцы помогли вытащить застрявшую у оврага машину
27 декабря 2024, 12:01

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Машину, застрявшую в сугробе рядом с оврагом, вытащили сотрудники Росгвардии в округе Воскресенск, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Патрулю росгвардейцев поступило сообщение, что в районе улицы Путепровод на подъёме в глубоком сугробе в опасной близости от оврага застрял автомобиль», — говорится в сообщении.
Приехавшие на помощь сотрудники Росгвардии обнаружили, что в салоне находится женщина-водитель с маленьким ребёнком. Прапорщик полиции Ярослав Золотобой и старшина полиции Артур Цатурян вытащили застрявшую машину из снега и вернули её на проезжую часть, так что женщина смогла продолжить свою поездку.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии Подмосковья помогли мужчине, который пострадал в ДТП на автотрассе в Орехово-Зуевском округе.

Читайте также:

Росгвардейцы Подмосковья передадут бойцам СВО более 800 единиц изъятого оружия

Сотрудники Росгвардии Подмосковья приняли участие в сборе помощи для бойцов СВО

Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемых в ограблении пенсионерки
#росгвардия
#воскресенск
#помощь
#автомобиль
Следите за нашими новостями
в удобном формате