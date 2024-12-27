В школе Петербурга повесили фото основателя РДК* с пометкой «герой России»

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В одной из школ Санкт-Петербурга на стенде повесили фото основателя «Русского добровольческого корпуса»*, подписав его «героем России». Об этом пишет местное издание «Фонтанка».
Согласно сообщению, в школу вызвали полицейских, которые по прибытии увидели толпу учащихся и педагогов возле стенда. Оказалось, что там разместили портреты основателя РДК* Дениса Капустина** и ее члена Алексея Левкина**. При этом рядом была размещена надпись «герой России».
Теперь полиция выясняет, кто именно распечатал эти фотографии и разместил их на школьном стенде. По данному факту задержали заместителя директора по воспитательной работе. Однако женщина отрицает свою причастность.
Решается вопрос о возбуждении дела по статье об оправдании терроризма.
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* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
** Внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов
Теперь полиция выясняет, кто именно распечатал эти фотографии и разместил их на школьном стенде. По данному факту задержали заместителя директора по воспитательной работе. Однако женщина отрицает свою причастность.
Решается вопрос о возбуждении дела по статье об оправдании терроризма.
Читайте также:
В РПЦ назвали отказ печатать храмы на банкнотах путём к экстремизму
Профессора Лебединского потребовали проверить на экстремизм
Сотрудников авиакомпании «Россия» обязали доносить на тех, кто не поддерживает СВО
* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
** Внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов
Элина Позднякова