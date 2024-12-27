В Испании подали в суд на четырёхлетнего «насильника»

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Родители четырехлетней девочки из Мадрида обратились в полицию и другие органы по причине нескольких инцидентов, происшедших в отношении их дочери в школе. Они обвинили её сверстника в сексуальных приставаниях.
Ежедневная испанская газета ABC.es сообщает: ровесник девочки несколько раз щекотал ее. Родители малышки расценили это как «агрессивное сексуальное прикосновение».
Школа отказалась составлять протокол о сексуальном насилии, и родители обратились во всевозможные инстанции. В настоящий момент с девочкой работает психолог. Она будет переведена в другую школу, поскольку нынешняя отказалась разделить «жертву» и «насильника» по разным группам.
Делом всерьёз занимаются местная прокуратура и органы образования.
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Школа отказалась составлять протокол о сексуальном насилии, и родители обратились во всевозможные инстанции. В настоящий момент с девочкой работает психолог. Она будет переведена в другую школу, поскольку нынешняя отказалась разделить «жертву» и «насильника» по разным группам.
Делом всерьёз занимаются местная прокуратура и органы образования.
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Александр Бойцов